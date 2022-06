1 Il divertente racconto di Aka7even

È un periodo molto importante questo per Aka7even. Pochi giorni infatti l’ex volto di Amici 20 ha dato il via ufficialmente al suo primo tour, che proseguirà per tutta l’estate. Nelle prossime settimane infatti il giovane rapper girerà l’Italia intera per incontrare finalmente il suo pubblico, che da mesi attendeva questi live. Come se non bastasse Luca sta continuando a pubblicare nuove canzoni e a breve uscirà il suo prossimo singolo, Toca, in attesa del suo secondo album, la cui uscita è prevista per i prossimi mesi. Poche ore fa Aka è anche tornato a Napoli, per partecipare come ospite al concerto evento che Gigi D’Alessio ha tenuto in Piazza del Plebiscito per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Sui social intanto Luca ha raccontato un aneddoto divertente che gli è capitato proprio mentre si trovava in hotel!

Un fan infatti non ha riconosciuto Aka7even e ha chiesto una foto al suo manager, avendolo scambiato per lui! Naturalmente il momento ha fatto divertire l’ex protagonista di Amici 20, che poco dopo su Twitter ha raccontato l’accaduto. Queste le parole di Luca:

“Ero in hotel, ad una certa mi viene un tipo vicino e mi fa:” posso una foto?”. Io come mio solito rispondo “certo che puoi”. Bene. Fa la foto col mio manager e gli dice: “spacchi Aka”. E niente, ho riso per un’ora”.

La gaffe ha naturalmente fatto divertire anche il web e i fan di Aka7even, e non sono mancate tante battutine. Nel mentre alcuni mesi fa Luca si è raccontato a cuore aperto e ha parlato di un momento difficile e complicato del suo passato. Rivediamo le sue parole a riguardo.