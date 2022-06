Stando a un'anticipazione riportata in queste ore sul web, Aka7even canterà in realtà il nuovo singolo con Gué Pequeno

Aka7even canta con Gué Pequeno?

Di recente ha avuto inizio il primo tour di Aka7even e il cantante ha deciso di fare un omaggio a Michele Merlo, amico ed ex concorrente di Amici scomparso a causa di una leucemia fulminante. A breve, inoltre, il rapper rilascerà il suo nuovo singolo e in molti si aspettavano che prevedesse la collaborazione di Brenda Asnicar. Lei è l’attrice diventata famosa in Italia grazie al ruolo di Antonella nella serie TV “Il mondo di Patty“.

Su Twitter, infatti, l’artista ha pubblicato un post in cui annunciava un featuring con qualcuno di misterioso. Quando è stato ritwittato da Brenda il web è impazzito. Tutti pensavano, infatti, a un loro duetto. Ma a smentire la notizia ci avrebbe pensato il sito Webboh. Il portale ha anche spiegato il perché. Questo ciò che è stato scritto:

Presto, molto presto, Aka7even rilascerà il suo singolo estivo… E le persone che erano al suo concerto di Milano (che ha segnato un sold-out pazzesco) hanno potuto ascoltarlo in anteprima. […] La prossima canzone di Aka si intitola “Toca” ed è un brano dal sapore reaggeton. In questa canzone Luca non sarà da solo ma ci sarà un superbig della musica a cantare con lui.

il nome fatto dal sito è stato quello di Gué Pequeno, uno dei rapper più forti nel panorama italiano. Non ci resta che attendere maggiori notizie a riguardo. Se davvero Aka e Brenda non collaboreranno in questa canzone, che possano duettare insieme in un altro brano? Potrebbe essere ma per il momento non c’è nulla di confermato. Noi vi terremo aggiornati non appena verranno rilasciate maggiori dettagli in merito. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

