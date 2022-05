1 La risposta di Aka7even all’invito

Il cantante ha di recente ricevuto un invito da parte di una sua fan. Su TikTok, infatti, una ragazza ha fatto lo stesso video per quattro giorni di fila. In sovraimpressione si leggeva: “Voglio invitare Aka7even al mio compleanno“. Si tratta di un trend che già aveva portato un’altra persona a conoscere Biondo. Questa fan di Ferrara, Irina, ha dovuto attendere un po’ di tempo ma alla fine è riuscita a catturare l’attenzione del suo artista preferito.

Aka ha risposto nei commenti: “Dove si terrà?“. A questo punto, come riporta anche il sito Webboh, ha registrato un nuovo video in cui fa un lungo discorso incredula:

No aspe. Allora prima di tutto devo ancora metabolizzare il tutto. Non me l’aspettavo che comunque mi rispondesse. Pensavo di dover continuare fino al mio compleanno. Invece non è successo, dopo quattro giorni mi ha risposto, ed io sono ancora scioccata. Anche perché comunque alle 3 mi aveva risposto ed io ero sveglia. Mi arrivano le notifiche di TikTok, guardo e lui mi ha commentato. Comunque non mi ha ancora risposto su Instagram, quindi magari appena mi risponderà ve lo farò sapere.

A questo punto Aka7even ha replicato: “19 maggio a Ferrara… mh. Daje!! Ci vediamo lì“. Al settimo cielo, molto probabilmente, Irina ha detto: “Basta che vieni <3 ti ho scritto pure su insta lov iu“. Non ci resta che attendere e vedere se l’ex cantante di Amici manterrà la parola e si farà davvero vedere a Ferrara in quella data. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo in questi giorni Aka si è fatto vedere in un video in compagnia di LDA, uscito di recente da Amici 21. Si sono esibiti insieme sulle note del brano "Brividi", il quale ha riscosso un grande successo.