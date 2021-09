1 Aka7even ammette di non essere single

Per la terza giornata del Premio Fabula, il Festival della scrittura dei ragazzi dai 9 ai 20 anni, che si tiene a Bellizzi (Salerno) è stato ospite anche Aka7even. Il cantante divenuto famoso grazie alla scuola di Amici 20 ha avuto la possibilità di fare quattro chiacchiere con i ragazzi presenti, in fermento per lui. A seguire, presso l’Area Spettacolo del Bellizzi Summer Arena, Aka ha avuto modo di cantare qualche sua canzone a cappella.

Aka7even ha ricevuto un’accoglienza fantastica, da vero e proprio concerto tra urla e strepiti dei presenti, evidentemente emozionati per questo incontro e appassionati della sua musica. Così Luca Marzano, vero nome dell’artista, ha avuto la possibilità di raccontarsi senza filtri e non è mancata una domanda che riguarda la sfera sentimentale dell’artista. Una delle fan presenti di nome Cristina ha chiesto ingenuamente all’allievo di Amici 20 se fosse o meno fidanzato, candidandosi eventualmente qualora fosse single. Una domanda che, magari, in altri casi avrebbe potuto far storcere il naso, ma dato che arriva da dei ragazzi, non ha potuto fare a meno di rispondere:

«Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso», ha confessato Aka7even nel corso della manifestazione, ammettendo così che il suo cuore non è poi così libero.

C’è da dire però che Luca già qualche settimana fa aveva parlato di questo sui suoi social. Marzano, infatti, ha ricevuto una domanda nel box delle domande su Instagram e qui gli è stato chiesto “Ti piace qualcuno?”. Anche in questo caso Aka7even ha detto la sua, svelando anche il motivo per cui non ne parla:

“Sì, ma preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata fuori dai social”. La curiosità tra i fan è ovviamente tantissima e alcuni si chiedono chi sia la ragazza in questione. Ora come ora sembra essere top secret. Il giovane artista partenopeo preferisce scindere il lavoro dal suo privato.

Sarà curioso scoprire se, prima o poi, Aka7even rivelerà al suo pubblico chi è la persona che sta frequentando. Probabilmente il cantante vuole esserne certo prima di dare un annuncio. Vedremo. Il finalista di Amici 20 ha parlato anche di altri argomenti…