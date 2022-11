1 Aka7even al centro della polemica

In queste ore a finire al centro di un nuovo drama sui social è stato Aka7even. Come i fan del cantante sanno bene in questi mesi l’ex protagonista di Amici 20 sta lavorando al suo nuovo album, che dovrebbe vedere la luce tra poche settimane. Nel mentre nel corso dell’ultimo anno il rapper partenopeo ha rilasciato diverse canzoni, e poche ore fa ha fatto ascoltare su TikTok un estratto del suo nuovo singolo, Si Tu Me Piensas. Tuttavia a quel punto è scoppiata la polemica. In molti infatti hanno duramente criticato Luca per il testo del brano, che parla di una “ragazza bisex”. Ma non solo.

Secondo i più infatti il nuovo singolo di Aka7even parlerebbe nientemeno che di Martina Miliddi! I due come sappiamo hanno avuto una storia proprio durante il percorso ad Amici 20. Tuttavia la ballerina a un tratto decise di lasciare il cantante, avvicinandosi a Raffaele Renda, col quale ha poi iniziato una storia. Nel testo della sua nuova canzone Aka parla proprio di una ragazza che l’avrebbe “usato per finire in un programma tv”, e a quel punto in molti si sono convinti che il brano fosse riferito proprio a Martina. Sui social dunque sono arrivate dure critiche per Luca, che è stato così costretto a intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Queste le sue dichiarazioni:

“Il testo è un mix di esperienze e di storie avute, non è riferito a una persona specifica. Per l’ennesima volta si corre subito a conclusioni affrettate. Il peso delle parole dipende dal contesto, penso sia evidente non c’era nessuna accezione offensiva nel termine. Ci metto sempre la faccia e chiedo scusa se ho turbato la sensibilità altrui, non era assolutamente mia intenzione”.

Nel mentre qualche settimana fa come sappiamo Aka è stato costretto ad annullare un concerto, a causa di alcuni problemi di salute. L’ex volto di Amici 20 ha infatti svelato di avere un nodulo alle corde vocali. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.