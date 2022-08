Durante il concerto di Aka7even a Villasimius, in Sardegna, presente anche la sua ex Martina Miliddi: la segnalazione del web

Nonostante sia trascorso del tempo dalla loro partecipazione ad Amici 20 e dalla storia d’amore nata nella scuola (conclusasi all’interno del programma), Aka7even e Martina Miliddi fanno ancora parlare. Lei ora è impegnata con Raffaele Renda, anche lui ex partecipante della medesima edizione del talent show e la loro relazione ha fatto piuttosto discutere. Ora che le acque si sono “placate”, è spuntata una nuova notizia.

Di cosa si tratta? Vi domanderete voi. Ebbene nella serata di ieri, durante i festeggiamenti di Ferragosto, Aka7even è stato protagonista del concerto di Radio Italia al Tanka Village di Villasimius, nella splendida Sardegna. Nell’isola si trova anche Martina Miliddi, la quale si sta godendo del tempo in compagnia della sua famiglia. La ballerina ha passato delle ore insieme alla sua madrina e al figlio di quest’ultima, senza però raccontare dove si trovasse.

Ebbene a rivelarcelo è stata proprio la madrina di Martina Miliddi, la quale ha postato dei contenuti mentre si trovava al concerto di Aka7even. L’episodio non è ovviamente sfuggito agli utenti del web, che ne hanno fatto degli screen e diffusi sui social, come potete vedere qui sotto. Noi per questioni di privacy abbiamo oscurato il nome della donna.

Chiaramente il gesto di Martina Miliddi di presentarsi al concerto di Aka7even in Sardegna ha fatto molto parlare gli utenti e fan di Amici 20, i quali ancora oggi seguono con grande trasporto i protagonisti di quell’edizione. Presente alla serata, come mostrato dalle storie Instagram condivise dal cantante, presenti Francesca Tocca, ballerina professionista del talent e Sara Daniele, figlia dell’indimenticabile Pino Daniele.

Un incontro a distanza tra Martina Miliddi e Aka7even che riporta ai tempi della scuola, quando i due erano fidanzati. Ora l’amore è finito, ma saranno rimasti (magari) in buoni rapporti a distanza di tempo?

