1 Aka7even non apprezzato al Serale

Senza dubbio uno dei concorrenti più amati e seguiti di Amici 20 è certamente Aka7even. Fin dal suo ingresso nella scuola il rapper ha convinto a pieno non solo il pubblico, ma anche Anna Pettinelli, che ha così deciso di prenderlo sotto la sua ala, portandolo fino al Serale.

Tuttavia nel corso delle prime quattro puntate andate in onda, qualcosa non è andato come previsto.

Contro ogni previsione infatti Aka7even è stato sempre sconfitto durante le sfide, venendo quasi sempre battuto da Sangiovanni.

Scopriamo dunque i risultati di tutte le sfide affrontate da Luca nelle prime quattro puntate del Serale.

Aka7even sconfitto al Serale

Nel corso della prima puntata del Serale, Aka7ven è sceso in campo durante la prima sfida della terza manche.

Luca si è così sfidato con Sangiovanni, e i due hanno cantato rispettivamente Acqua e Sapone e Dieci Ragazze.

A trionfare per i giudici è stato però Sangio.

Vediamo cosa è accaduto nel corso della seconda puntata.