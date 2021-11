1 Il nuovo video di Aka7even

Periodo di grandi soddisfazioni questo per Aka7even. Dopo il successo incredibile del suo primo album, che contiene le hit Mi Manchi e Loca, l’ex concorrente di Amici 20 ha iniziato a lavorare al suo nuovo progetto. In attesa del secondo disco di inediti, che vedrà la luce nelle prossime settimane, qualche giorno fa Aka ha pubblicato il suo nuovo singolo, 6 PM, che sta già scalando le classifiche. Nel mentre Luca è stato anche nominato agli EMA 2021 nella categoria Best Italian Act, e attualmente si sta godendo questo importante traguardo. Sui social intanto in merito alla sua canzone Aka ha affermato:

“6 PM ha fatto si che mi mettessi a nudo. La sensibilità nelle persone rende forti. A me ha reso forte. Non ho paura di piangere, di mostrarmi per quel che sono. Non ho paura del giudizio delle persone. Ho voglia di abbracciare tutti? Perché non posso farlo!? Siate ciò che siete, non ciò che gli altri vogliono. Qualcuno accetterà il vostro essere e lo farà per sempre”.

Poco fa è così arrivata la sorpresa che tutti stavamo aspettando. Aka7even ha infatti rilasciato il video del suo nuovo singolo 6 PM! Protagonista assoluta della clip è Cecilia Cantarano, una delle tiktoker più amate e seguite del momento, che vanta più 3 milioni di seguaci sul noto social. Ecco il video di 6 PM, che sta già conquistando il cuore del web:

Come se non bastasse tra pochi giorni Aka debutterà con un nuovo e inedito progetto. Andiamo a rivedere di cosa si tratta e le sue parole in merito.