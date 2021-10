1 Aka7even nominato agli EMA 2021

Senza dubbio è un periodo importante e pieno di grandi cambiamenti per Aka7even. Dopo il successo del suo primo album, che ha scalato le classifiche italiane, e dopo il sold out del tour estivo, il rapper di Amici 20 sta per tornare con un nuovo progetto. Pochi giorni fa infatti Luca ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, 6 PM, che verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali venerdì 29 ottobre. La canzone anticipa il nuovo album di inediti di Aka, che sarà rilasciato nelle prossime settimane. Tuttavia in questi giorni è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, e che ha portato il cantante al centro dell’attenzione.

Come sappiamo il prossimo 14 novembre a Budapest si terranno gli MTV Ema 2021, e come ogni anno tra le varie categorie c’è anche quella del Best Italian Act. A ottenere una nomination sono così stati Caparezza, Madame, i Maneskin e Rkomi. A scegliere il quinto nominato invece, come accade da qualche anno a questa parte, sono stati proprio gli utenti sui social, che con le loro preferenze attraverso dei sondaggi hanno stabilito il vincitore.

A contendersi la nomination sono così stati Aka7even, Blanco, Coma_Cose, Federico Rossi e Sangiovanni. Inaspettatamente a vincere è stato proprio Aka, che così è stato nominato agli MTV EMA 2021 nella categoria Best Italian Act!

Grandissima soddisfazione dunque per il rapper, che in pochi messi ha conquistato a pieno il cuore del pubblico. Pochi giorni fa nel mentre Luca ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo progetto inedito. Rivediamo di cosa si tratta e le sue parole in merito.