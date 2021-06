1 Aka7even rilascia il video di Loca

È certamente un periodo d’oro questo per Aka7even. Il giovane rapper partenopeo dopo la fine della sua esperienza ad Amici 20 si sta infatti godendo il meritato successo. Pochi giorni fa il cantante ha rilasciato il suo primo album omonimo, che sta scalando le classifiche e che contiene non solo le canzoni che abbiamo già imparato a conoscere all’interno del talent show, ma anche altri inediti. All’interno della tracklist c’è naturalmente anche Loca, che ormai è una vera e propria hit estiva. Solo qualche ora fa infatti il pezzo ha vinto il Disco d’Oro, che Luca ha voluto dedicare a Michele Merlo, scomparso lunedì, e in merito sui social ha affermato:

“Un altro grande risultato si aggiunge alla bacheca, solo ed esclusivamente grazie a voi. In un giorno come questo, dove il cielo ha portato via un’anima pura della musica, ed una persona meravigliosa, voglio dedicarlo proprio a lui questo disco d’oro. Ringrazio la Sony per supportarmi e credere ogni giorno in me. Ringrazio tutti voi che ogni giorno rendete le mie giornate meno pesanti col vostro supporto. Grazie alla mia famiglia che ci ha sempre creduto. Questo è solo l’inizio. Ciao”.

Adesso come se non bastasse Aka7even ha pubblicato il video ufficiale di Loca, che nelle prossime settimane continuerà a farci ballare e cantare. In molti nel mentre hanno notato nella clip la presenza di un’ex allieva di Amici, Klaudia Pepa, che come ricorderemo ha partecipato alla 14esima edizione del talent show di Maria De Filippi, classificandosi al quarto posto. Ecco dunque il video di Loca, che sta già facendo il giro del web:

Nel mentre qualche giorno fa, nel corso di una diretta su Instagram con Anna Pettinelli, Aka ha commentato non solo la relazione tra Martina Miliddi, sua ex fidanzata, e Raffaele Renda, ma ha anche svelato con quali allievi di Amici 20 continua a sentirsi. Rivediamo le sue dichiarazioni.