Akash Kumar paparazzato in compagnia di Antonella Fiordelisi (ex di Francesco Chiofalo)

1 Akash Kumar e Antonella Fioredelisi sono una coppia?

Direttamente dai social arriva una notizia gossip che ha dell’incredibile, più che altro inaspettata. Infatti il sito Whoopsee.it ha paparazzato Akash Kumar e Antonella Fiordelisi insieme. I due sono stati beccati a passeggio abbracciati e ci sono stati anche dei baci.

Il modello ed ex naufrago de L’Isola dei famosi 2021 ha conquistato Antonella Fiordelisi. E forse quello che sorprende è proprio questo. Lei infatti è fresca di rottura con Francesco Chiofalo, ex di Temptation Island e spesso al centro di gossip e polemiche. Ecco cosa riporta Whoopsee sul suo profilo Instagram, in cui potete anche vedere un VIDEO con raccontato tutto.

Nell’attesa di dichiarazioni dai diretti interessati, vediamo le ultime news proprio su Akash…