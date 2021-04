Akash Kumar ci ha provato con una naufraga prima di essere eliminato?

1 Flirt tra Akash Kumar e una naufraga?

Akash Kumar è stato eliminato dopo appena una settimana dal suo arrivo a L’Isola dei Famosi. Eppure le notizie sul suo conto non sembrano essere di certo mancate. Sia durante la sua permanenza in Honduras, ma anche dopo l’eliminazione, si parla tanto di lui. Dal nuovo numero di Novella 2000, intanto spicca una nuova notizia che vedrebbe il modello incuriosito, in qualche modo, da un’altra naufraga. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Come dicevamo, tra le colonne di Novella 2000, nell’articolo scritto da Armando Sanchez, è emerso un gossip che riguarda proprio il naufrago dagli occhi di ghiaccio: “Pare che la bellissima Francesca Lodo e Akash Kumar avrebbero avuto un piccolo flirt prima che lui lasciasse il reality definitivamente”, si apprende.

Si tratta, come precisato dal giornalista, di voci che circolano nei corridoi di Mediaset, ma emerse da “fonti che hanno un certo credito”. E sono proprio queste a dare addirittura per certo che Akash Kumar, durante la sua fugace permanenza a L’Isola dei Famosi, abbia approcciato, diciamo così, con la ex letterina di Passaparola, Francesca Lodo.

Sembra complicato per questioni di tempistiche, dato che Akash Kumar ha lasciato il programma appena dopo una settimana dall’avvio e poiché non ci sono video a testimoniare l’avvicinamento tra il modello e l’influencer. Non è da escludere che il tutto possa essersi verificato a telecamere spente, ma questo scoop, nonostante non ci siamo conferme effettive, sta comunque suscitando dell’interesse.

Al momento dunque non ci resta che attendere la conferma o smentita da parte di Akash Kumar e Francesca Lodo, di cui, tra l’altro si conosce ben poco. Dopo le storie d’amore “vip” vissute negli anni dalla cugina di Giorgia Palmas, non si sa se, al momento, quest’ultima abbia o meno una frequentazione. Nel suo privato, infatti, ha fatto calare il silenzio. Discorso simile per quanto riguarda Akash, che non ama il mondo del gossip.

Le notizie su Akash Kumar, però, non sono finite qui!