Ecco tutte le news e curiosità su chi è Francesca Lodo, naufraga de L’Isola dei Famosi. In questa scheda riassuntiva scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’ex letterina: dall’età, alla vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Francesca Lodo

Francesca Lodo età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia della concorrente de L’Isola dei Famosi? Francesca Lodo ha origini sarde. L’influencer è infatti nata a Cagliari il 1 agosto 1982. La sua età dunque corrisponde a 38 anni.

Tra le altre informazioni conosciamo altezza (1 metro e 77 centimetri) e il peso (53 kg). La modella è cresciuta insieme alla sua famiglia nella cittadina di Selargius, dove ha conseguito il diploma al Liceo Linguistico.

Ben presto, però, come vedremo, Francesca è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo, ma anche sul web, tanto da essere (ad oggi) una delle influencer più apprezzate, tanto da posare per importanti brand.

Vita privata

Della vita privata di Francesca Lodo, purtroppo, non si hanno grandi informazioni. Non tutti sono al corrente, ma la Lodo ha una cugina molto famosa e amata. Parliamo della conterranea Giorgia Palmas.

Sappiamo che l’ex letterina vive a Roma, ma ad oggi non siamo in grado di dirvi se ha o meno un fidanzato.

La showgirl ci tiene molto alla sua vita privata, che in passato è stata spesso al centro della cronaca rosa per varie relazioni con ex calciatori, da Cristiano Zanetti a Stefano Mauri o ancora Matteo Ferrari e Francesco Coco.

A seguire ha avuto anche altre frequentazioni, ma al momento Francesca Lodo dovrebbe essere single.

Dove seguire Francesca Lodo: Instagram e Facebook

È possibile seguire Francesca Lodo sulle varie piattaforme social? La risposta è sì. L’influencer è presente principalmente sul suo account ufficiale Instagram, dove conta oltre 62 mila follower.

Come ogni influencer che si rispetti anche il profilo di Francesca Lodo è davvero molto curato e aggiornato costantemente. Ci sono tantissimi scatti tratti da shooting fotografici o comunque legati a varie sponsorizzazioni.

Dal social però è impossibile trovare informazioni circa la sua vita privata.

Volendo c’è anche la possibilità di seguire Francesca su Facebook, ma c’è da precisare che questa pagina, a differenza di quella Instagram, è poco aggiornata. L’ultimo post risale infatti al 29 maggio 2020 e ha circa 7000 fan a suo seguito.

Scopriamo qualcosa in più circa la sua carriera…

Carriera

Bellezza sarda difficile da non notare, Francesca Lodo, fin da giovanissima ha partecipato a svariati concorsi di bellezza. A soli 17 anni la prima vera grande occasione è stata Miss Mondo. L’influencer ha partecipato alla manifestazione insieme alla cugina Giorgia Palmas.



Altra grande occasione si è presentata poi tra il 2002 e il 2003 con uno dei programmi più seguiti del periodo, Passaparola. La trasmissione condotta da Gerry Scotti ha dato grande notorietà a Francesca Lodo.

Come vedremo poi nel prossimo paragrafo dedicato, Francesca ha partecipato al reality La Fattoria, ma è stata anche grande protagonista dei calendari sexy, come quello per For Men Magazine o diventare testimonial della linea di bikini di Cristel Carrisi (nel 2007)

Nel 2006 poi un’altra grande chance per la carriera di Francesca Lodo: ha infatti debuttato come attrice nel film Olé. Tra le altre apparizioni televisive ricordiamo ancora la conduzione di Sipario, rubrica del TG4, e Il meteo, sulla medesima rete. A seguire ha avuto il piacere, nel 2007, di condurre Reality Game su Sky Vivo.

Ma torniamo a La Fattoria, primo reality, in ordine di tempo, a cui ha preso parte Francesca Lodo…

La Fattoria

L’Isola dei Famosi non è l’unico reality che vede protagonista Francesca Lodo. Nel 2005 infatti ha preso parte a uno dei reality più amati, ovvero La Fattoria.

Aveva appena 22 anni quando ha preso parte al programma, condotto da Barbara d’Urso, senza però riuscire ad andare troppo oltre, tanto che è stata tra i primi concorrenti ad essere eliminati.

Adesso per Francesca si ripresenta una nuova occasione che potrà così permetterle di riscattarsi.

Ma scopriamo tutte le news in merito alla partecipazione di Francesca Lodo a L’Isola dei Famosi. Ecco cosa sappiamo…

Francesca Lodo all’Isola dei Famosi

Prende ufficialmente il via il 15 marzo 2021 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A guidare il programma troveremo, questa volta, Ilary Blasi. Cambio della guardia anche per quanto riguarda l’inviato, ovvero Massimiliano Rosolino.

Importante trio, invece, per quel che riguarda gli opinionisti: passiamo da Iva Zanicchi a Elettra Lamborghini per passare a Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria del GF Vip 5.

Tra i concorrenti prescelti anche Francesca Lodo, pronta a tornare in un reality show. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la naufraga ha raccontato perché ha deciso di partecipare:

“Amo le sfide e non vedo l’ora di mostrare tutti i colori della mia personalità». Proprio lei ha promesso, tra le tante cose, che farà da supporto ai suoi compagni”.

Francesca ha detto che ciò che le fa più paura è la fame e il lato che ameranno di meno i suoi compagni d’avventura è la sua impulsività e testardaggine, mentre il suo miglior pregio è l’empatia. Sempre la Lodo ha le idee molto chiare anche in caso di vittoria: «Finirei di pagare la casa e il resto lo darei alla Caritas».

Ma vediamo insieme tutti i protagonisti de L’Isola dei Famosi.

Il cast dell’Isola dei Famosi

Sono stati selezionati 16 concorrenti (più 2) per questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ognuno di loro sarà sottoposto a varie prove di sopravvivenza e dovrà dimostrare di essere un vero naufrago in grado di superare qualsiasi ostacolo. Ma chi sono? Ecco qui l’elenco con tutte le donne che sbarcheranno in Honduras:

Ad accompagnarle altri 8 uomini. Questa la lista:

I concorrenti quest’anno vengono divisi in due gruppi: i Buriňos, i naufraghi più genuini,ei Rafinados, coloro che si distinguono per eleganza e classe.

In questa edizione conosceremo anche la Parasite Island. Qui vivranno due concorrenti: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Entrambi, con il trascorrere delle settimane, avranno la possibilità di diventare dei veri e propri concorrenti. A prendersi cura di loro ci sarà Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione del reality.

Un cast davvero molto variegato, ma solo uno riuscirà a trionfare e portare a casa il montepremi finale de L’Isola dei Famosi! Riuscirà ad avere la meglio Francesca Lodo? Attendiamo con curiosità come si evolverà il suo percorso! A lei e a tutti i naufraghi facciamo il nostro in bocca al lupo e che vinca il migliore!

Il percorso di Francesca all’Isola dei Famosi

