1 Akash Kumar contro Tommaso Zorzi

Ormai gli screzi tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar sono quasi all’ordine del giorno, specialmente i giorni successivi alle dirette de L’Isola dei Famosi. Nell’ultimo appuntamento andato in onda, infatti, l’influencer milanese ha lanciato l’ennesima frecciatina nei confronti del modello. Quest’ultimo, poi, si è lamentato su Instagram di tale comportamento. Nel video qui sotto, infatti, sentiamo il suo sfogo.

Ragazzi la verità è che io non volevo fare altre polemiche. Perché non so parlare a volte, comunque sono dislessico ed essendo un ragazzo straniero. Però sento sempre quella battuta pronta dall’altra parte a stuzzicarmi… Venerdì ne vedremo delle belle, cinema. Tanti personaggi stanno cercando di creare la mia immagine come personaggio antagonista. Non ci riuscirete mai, ho Dio con me.

Akash Kumar, tralasciando per un attimo Tommaso Zorzi, però, ha anche voluto ringraziare tutti coloro che lavorano nel dietro le quinte de L’Isola dei Famosi. Ecco, perciò, il suo discorso:

Tralasciando tutto questo cinema, volevo dire grazie a tutti quei ragazzi che lavorano dietro le quinte in questo programma, L’Isola. Non solo a Milano, ma anche in Honduras. Ci mettono l’anima. Sono sempre disponibili. Sono dei ragazzi giovani come noi. Mi ero legato molto a qualcuno. Dietro c’è un lavoro che non immaginate. Ho imparato tante cose anche da questi ragazzi giovani.

In seguito, poi, Akash Kumar ha fatto una diretta sempre su Instagram nella quale ha parlato con i suoi fan di Tommaso Zorzi. Ha colto, quindi, l’occasione per sfogarsi un’altra volta e dire quanto fosse rimasto male per la battuta che aveva fatto l’influencer. Continuate a leggere se avete interesse nello scoprire cos’è accaduto…