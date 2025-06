La ritroviamo ne La notte nel cuore con il personaggio di Sevilay: ecco chi è Leyla Tanlar. Conosciamola meglio tra età, altezza, vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi e Leyla Tanlar

Nome e Cognome: Leyla Tanlar

Data di nascita: 13 dicembre 1997

Luogo di nascita: Provincia di Istanbul

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 63 centimetri

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice

Profilo Instagram: @leylatanlaar

Leyla Tanlar età, altezza e biografia

Come si chiama Sevilay de La notte nel cuore e chi è l’attrice che la interpreta? Il suo nome, per chi non lo sapesse, è Leyla Tanlar. Quanti anni ha e dov’è nata? Stando a quanto apprendiamo è nata nella Provincia di Istanbul il 13 dicembre 1997 e la sua età oggi è di 27 anni.

Quanto è alta Leyla Tanlar? L’attrice è alta 1 metro e 63 centimetri.

È un’attrice molto talentuosa e nel 2025 la vediamo su Canale 5 nei panni di Sevilay nella serie TV turca La notte nel cuore.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Leyla Tanlar, Sevilay de La notte nel cuore è fidanzata?

L’attrice dovrebbe avere un fidanzato di nome Burak, ma tende a preservare molto la sua vita lontana dai riflettori.

Dove seguire Leyla Tanlar Sevilay de La notte nel cuore: Instagram e social

Se intendete seguire Leyla Tanlar, Sevilay de La notte nel cuore, sui social potete farlo su Instagram, dove ha un account molto seguito e apprezzato dagli utenti.

Qui posta tutto ciò che riguarda i suoi progetti lavorativi in carriera e qualcosa legato anche ai momenti di svago e insieme a famiglia e amici.

Carriera

Cosa sappiamo a proposito della carriera di Leyla Tanlar? Parla in italiano?

L’attrice ha iniziato il suo percorso accademico in una scuola superiore italiana, dimostrando fin da giovane un interesse per le arti e la comunicazione.

Successivamente, Leyla ha approfondito la sua formazione universitaria iscrivendosi al dipartimento di Media e Arti Visive dell’Università Koç, una delle istituzioni più prestigiose della Turchia. A completamento della sua preparazione artistica, ha frequentato anche l’Accademia 35Buçuk, centro noto per la formazione nel campo della recitazione.

Il debutto televisivo è arrivato nel 2014 con la serie Paramparça, dove ha interpretato il ruolo di Cansu Gürpınar. La sua performance le è valsa lo stesso anno il riconoscimento come “attrice più promettente” da parte dell’Università Gelişim.

Dopo il successo iniziale, Leyla ha proseguito il suo cammino recitando in Mehmed: Bir Cihan Fatihi e Şahin Tepesi nel 2018. L’anno successivo ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista interpretando Şirin nella serie Ferhat ile Şirin, confermando il suo talento e guadagnandosi un posto di rilievo tra le giovani attrici emergenti del panorama televisivo turco.

Nel biennio 2022–2023 ha dato volto al personaggio di Selma nella serie Güzel Günler, mentre nel 2024 e nel 2025 è stata protagonista nel ruolo di Sevilay nella produzione Siyah Kalp (in italiano La notte nel cuore), consolidando ulteriormente la sua carriera e dimostrando una notevole versatilità interpretativa.

Film, serie TV e programmi TV con Leyla Tanlar

Entrando nel dettaglio ecco quali sono i film che coinvolgono l’attrice. Di pellicole ne citiamo una, ovvero Dönüş (2025).

Mentre invece per quel che riguarda le serie TV che vedono protagonista Leyla Tanlar, ricordiamo nel dettaglio:

Paramparça (2014-2017) e Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018) per iniziare. Poi citiamo Şahin Tepesi (2018); Ferhat ile Şirin (2019); Kaçış (2022); Güzel Günler (2022-2023) e La notte nel cuore – Siyah Kalp (2024-2025).

Leyla Tanlar è Sevilay de La notte nel cuore

Ne La notte nel cuore Leyla Tanlar l’abbiamo vista interpretare il personaggio di Sevilay. La sua trama si unirà a quella di Nuh (Aras Aydın) fratello gemello di Melek (ovvero l’attrice Hafsanur Sancaktutan).

Altro ritorno sul set anche per l’attrice Esra Dermancıoğlu che ha interpretato Hikmet, sorella di Samet e cognata di Sumru. La lista dei protagonisti continua con Ece Uslu, ovvero il personaggio di Sumru, madre dei gemelli.

Un altro attore conosciuto presente è Burak Sergen nel ruolo di Samet, marito di Sumru. Poi successivamente Burak Tozkoparan che ha dato voce a Cihan, figlio di Samet. A seguire Bülent Polat è Bunyamin.