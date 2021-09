Al Bano a Ballando con Loredana Lecciso: come la prenderà Romina?

Loredana Lecciso a Ballando?

Al Bano – e ormai non è cosa nuova – fa parte del cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2021. Milly Carlucci non ha avuto gioco facile (“Ci ho messo un po’ per convincerlo”), ma ormai è cosa fatta. Ma quello che ancora non è certo, e che per ora è solo un progetto molto, molto vicino alla concretezza e che solo Novella 2000 sa, è che sarà ospite con lui (sottolineo, ospite) anche Loredana Lecciso, e sarà una serata clou della nuova edizione di Ballando.

Milly tiene segreto questo asso nella manica come solo lei sa fare. E per chi segue da fan Romina Power e Al Bano è una doccia fredda. Romina e Al Bano hanno un nutritissimo gruppo di ammiratrici, che dopo aver visto a Ballando con le Stelle 2018 ospiti per una sera Romina e Al Bano erano certe che sarebbero tornati insieme. E non importa che Lory abbia avuto altri due figli con Al Bano, Jasmine e Bido, due ragazzi meravigliosi. Per loro, Al Bano sarebbe tornato con Romina, sorde alle sottolineature del cantante più amato d’Italia: “Ricordate che Lory è la mia donna, è mia moglie, non ci sposiamo, ma è come se fosse”.

Romina il 2 ottobre compie settant’anni, una cifra tonda, importante, anche se rimane fresca e affascinante come lei sola (chi ha mai detto che con l’età il fascino appassisca?). Ma per molti lei rimane l’unico vero amore di Al Bano, e questo non è vero.

La rottura di Al Bano da Romina

Al Bano con Romina ha amato alla follia, ha avuto quattro meravigliosi figli, sofferto al massimo, quando Ylenia è morta (Al Bano ne è convinto a New Orleans). Ha poi sofferto ancora tantissimo quando il suo matrimonio è svanito (e scusate l’espressione, ma è quello che mi ha detto allora, a metà degli anni Novanta: “Roberto, se vuoi saperlo questo è proprio un periodo di merda”, e quando me lo disse piansi).

Poi Romina ha avuto altri corteggiatori (compreso un attore e si è parlato anche di Lorenzo Crespi). Al Bano ha avuto un paio di storie (una con una cantante, credo, romena molto brava e bella), poi finalmente ho saputo da Lecce che frequentava la figlia del vicesindaco, divorziata, con una figlia, perfetta per lui che ne aveva tre figli.

Quello che non immaginavo nel dare la notizia è che Al Bano con Loredana aveva intenzione di avere altri figli. Arrivarono Jasmine e Bido, che non sono arrivati per caso, ma sono stati voluti, cercati (soprattutto da Al Bano).

Quando pubblicai la notizia che Loredana era incinta, nessuno voleva credermi. Allora ero un giornalista già esperto ma giovane, e a tutti sembrava impossibile che Al Bano in qualche modo avesse voluto sostituire una donna di spessore come Romina. Ma era così.

Certo Loredana era giovane, desiderosa di fare, di andare (già teneva con la sorella Raffaella, bellissima, una trasmissione in una TV locale pugliese). Logico che qualche errore lo potesse fare.

(c) Novella 2000 n. 40 – 23 Settembre 2021

Si lasciarono dopo due figli. Ma quello che è importante, è che in fondo Loredana non se ne è mai andata.

Certo aveva (e ha) una sua casa personale a Lecce, ma il suo riferimento è sempre stato Al Bano e i figli e Cellino.

“Romina, quando ci siamo lasciati mi ha allontanato i nostri tre figli”, mi diceva Al Bano allora, “Loredana, nonostante le incomprensioni, non mi ha allontanato i figli”.

Un legame più che solido

Al Bano mi ha anche sempre detto: “Io perdono, ma non dimentico”. E non ha mai dimenticato la generosità di Loredana con lui, il fatto che lo ha sempre rispettato, sostenuto, e non si è mai espressa male nei confronti suoi o di chiunque altro. Compresa Romina.

“Lory è una donna intelligente, quando Romina è tornata a casa, a Cellino, ha organizzato una colazione perché c’era Ferzan Ozpetek che stava girando un film in zona, e il posto d’onore l’ha lasciato a Romina”.

Ed ora, sul palco di Ballando con le Stelle, il posto d’onore accanto ad Al Bano sarà, se tutto verrà confermato e se troveranno una quadra ai contratti, di Loredana.

È il modo di Al Bano per dirle grazie. Lei, Loredana, tace. Lui, abilissimo, non conferma. Ma il desiderio di affermare davanti al mondo e soprattutto ai loro due figli che il loro è un legame più che solido, c’è.

Al Bano, Loredana, vi vogliamo bene. Io, Novella 2000, i miei giornalisti, i lettori, l’Italia intera. Sapervi felici, con tutto quello che avete passato, è la gioia di tutti. So che sul palco di Ballando ballerai e ci farai ascoltare anche la tua voce. Sarà il tuo regalo al tuo pubblico, a noi, saperti felice con Loredana sarà un regalo in più.

Grazie e auguri.

a cura di Roberto Alessi

Novella 2000 © riproduzione riservata.