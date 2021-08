1 Marcell Jacobs a Ballando con le stelle? Parla Milly Carlucci

Marcell Jacobs ha vinto un oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri piani e uno nella staffetta 4×100. Da quel momento le richieste di partecipazione ai programmi televisivi non hanno mai smesso di arrivare. Lo aveva raccontato la fidanzata Nicole Daza, la quale si era soffermata in particolare su Ballando con le stelle dicendo: “Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque“. Ora a parlare ci ha pensato Milly Carlucci.

La conduttrice, infatti, nel corso di un’intervista con DiPiù TV e riportata anche da Blogtivvu, ha parlato della possibilità di aver l’atleta campione olimpico nella sua trasmissione anche solo per una notte:

Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura.

Vedremo se nel prossimo futuro Milly Carlucci riuscirà a guadagnarsi la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2021. Quest’anno, infatti, punta a grandi nomi del mondo dello spettacolo. Ricordiamo, per esempio, che vorrebbe la presenza di Fiorello oppure Antonella Clerici. Tra gli ultimi nomi usciti ci sarebbe anche quello di Alessia Marcuzzi, la quale dopo l’addio a Mediaset non ha più fatto sapere niente circa i suoi prossimi impegni lavorativi. Che sia questa un’opportunità per ricominciare da zero? Lo scopriremo.

La nuova stagione di Ballando con le stelle avrà inizio nel mese di ottobre. Abbiamo, perciò, ancora un po’ di tempo prima di venire a conoscenza del cast effettivo. Ad ogni modo, la conduttrice nella stessa intervista ha parlato anche di Raimondo Todaro e del suo addio. Vediamo come ha commentato…