Nicolò Figini | 1 Giugno 2023

La disavventura di Al Bano

In una recente intervista Al Bano ha raccontato la sua ultima disavventura in aereo. Si stava dirigendo a Zagabria per festeggiare la laurea della figlia Cristel Carrisi. Stando al suo discorso, il cantante ha chiesto di utilizzare la toilette ma gli è stato impedito dalla hostess. Lo ha definito un atto inaccettabile, per poi continuare:

“Ero seduto al posto 1 A, sono stato operato alla prostata e proprio al momento dell’atterraggio avevo bisogno del bagno e ho chiesto di usarlo. Intanto la scala che avevano fissato alla porta interiore per farci scendere l’aveva bloccata e il corridoio era pieno di gente.

La hostess mi ha risposto che non era possibile e mi ha intimato di sedermi. Ho alzato la voce, perché era una cosa assurda. Ho chiesto di parlare con il comandante, ma niente”.

Al Bano, quindi, ha affermato di essere stato aiutato da una signora croata che sapeva parlare italiano. Nonostante anche lei abbia spiegato i fatti alla hostess, purtroppo non c’è stato niente da fare. I passeggeri sono scesi dalla porta posteriore dell’aereo e a causa della discussione con la lavoratrice, una volta sceso dal mezzo, si è ritrovato la Polizia ad attenderlo:

“Mi hanno messo in un angolo e hanno voluto controllare il passaporto. Alla fine mi è stato concesso di andare a prendere la valigia. Sono sessant’anni che volo e non mi era mai capitato un inconveniente del genere. Parlo da cittadino: andare in bagno era un mio diritto, è inaccettabile che non mi sia stato consentito. Una cosa del genere può succedere anche ad altri passeggeri, è inaccettabile”.

Questo quanto raccontato da Al Bano a Il Corriere del Mezzogiorno a riportato anche da Biccy.