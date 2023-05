NEWS

Debora Parigi | 24 Maggio 2023

Maneskin

Il commento di Al Bano all’ultima foto postata da Damiano dei Maneskin sui social, il cantante non ha per niente apprezzato

La critica di Al Bano a Damiano dei Maneskin per la sua ultima foto social

Alcuni giorni fa Damiano David, cantante dei Maneskin, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha incendiato il web. Si è mostrato infatti totalmente nudo ma con l’emoji di un cuore nero posizionato sopra le sue parti intime come censura. Questo scatto ha avuto tante visualizzazioni, like, commenti e ha anche fatto molto chiacchierare tra chi ha apprezzato e chi no. E tra coloro a cui non è piaciuto molto c’è Al Bano che ha quindi rilasciato alcune dichiarazioni.

No, l’indignazione di Carrisi non riguarda il nudo. La parte hot non c’entra niente. A finire nel mirino dell’artista è stato invece un particolare che forse non proprio tutti hanno notato subito. Damiano, infatti, aveva in bocca uno spinello. Ecco, il cantante di Cellino San Marco (che proprio ieri in prima serata su Canale 5 ha festeggiato i suoi 80 anni con un evento speciale) ha bacchettato il giovane leader dei Maneskin.

Ad Adnkronos Al Bano ha dichiarato: “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole. Però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”.

Queste dichiarazioni derivano da varie polemiche che erano scattate da alcuni utenti social proprio dopo la pubblicazione della foto. Così Carrisi ha voluto dire la sua riguardo questo argomento che è ancora protagonista di grande dibattito in Italia.