Nicolò Figini | 24 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Lite tra Corinne e i due naufraghi a L’Isola dei Famosi 2023

Questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime de L’Isola dei Famosi 2023. La puntata si è aperta con un piccolo screzio tra Corinne Cléry e alcuni naufraghi. Pare che i concorrenti, che adesso si trovano riuniti per giocare come un gruppo unico, volessero costruire una capanna per proteggersi in caso di pioggia. Per farlo, però, avrebbero avuto bisogno di un panno che fungesse come tetto.

Corinne, però, si è rifiutata di dare il suo, in quanto è l’unica cosa che la protegge dall’umidità: “Stava sulla lampada. Non c’è soluzione, perché l’umidità come la togli?“. Durante il confessionale il primo a parlare è stato Marco Mazzoli: “Ha deciso lei che è suo, ma dal momento in cui abbiamo sciolto le trecce ai cavalli siamo tutti un’unica cosa“. Qui sotto il video.

Corinne non ha intenzione di condividere il telo con gli altri Naufraghi ⚡️ #Isola pic.twitter.com/SxX2cmHqsL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2023

Di lì a poco Marco ne ha parlato con Andrea Lo Cicero, il quale ha affermato: “Onestamente, che lei si tenga il telo mi sembra proprio fuori luogo“. Quindi Mazzoli ha ribadito che il panno serviva per proteggere tutti in caso di pioggia. Allora, sempre con un po’ di fastidio, la naufraga de L’Isola dei Famosi 2023 ha replicato:

“Che io adesso debba rinunciare a una cosa quando magari uno non rinuncia alla maschera… Loro non hanno rinunciato alla zattera… Quella era di Marco, punto e a capo. Dai, mi sembra strano. Non mi piaceva il modo in cui davano per scontato che potevano prendersi il telo che avevo da 5 settimane. C’è modo e modo”.

Mazzoli e Andrea vogliono costruire un capanna per tutti, ma Corinne non ha nessuna intenzione di utilizzare il telo! 🔥 #Isola pic.twitter.com/jkGjoLJS7b — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2023

