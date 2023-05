NEWS

Nicolò Figini | 24 Maggio 2023

Il botta e risposta tra Romina e Al Bano

Ieri sera è andato in onda il programma “4 volte 20″ in occasione degli ottant’anni di Al Bano. Tra gli ospiti, ovviamente, non poteva mancare Romina Power, la quale si è esibita accanto a lui. Prima, però, si sono punzecchiati a vicenda dando vita a un simpatico botta e risposta davanti al pubblico intero.

Prima di tutto il cantante ha presentato l’ex compagna di vita sul palco:

“Ognuno di noi ha un punto di partenza nella vita, Cellino San Marco, una terra straordinaria ma per me era diventata una camicia di forza. Poi cominciai a capire che dovevo tagliare i ponti con questa terra. Grazie a Nel sole, ho scoperto un’americana che faceva parte di un film. Lei mi ha fatto scoprire la bellezza di quella terra”.

Non appena arrivata sul palco Romina ha esordito subito con una battuta: “Tu queste feste le fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai“. Divertito, allora, Al Bano ha replicato di pensare ai suoi di anni e poi le ha fatto i complimenti.

Il siparietto è andato avanti con il cantante che le ha chiesto come mai se ne fosse andata in passato, affermando di averla aspettata per 16 anni: “La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no“. Repentina la replica di Romina: “Mi sembra che tanto solo non eri ad aspettare“. Qui sopra il video.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.