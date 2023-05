NEWS

Andrea Sanna | 24 Maggio 2023

Il tatuaggio di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è diventato papà per la seconda volta (lui ha già avuto un figlio da una precedente relazione). Poche settimane fa l’ex vippone ha vissuto la gioia più grande insieme alla sua compagna Sophie Codegoni. La nascita di Céline Blue, questo il nome della piccola, ha portato grande gioia in famiglia. Sui social la coppia ama mostrarsi felice e sorridente in compagnia della loro bambina.

Ora però Alessandro Basciano ha deciso di incidere sulla propria pelle il nome di sua figlia Céline Blue. Così sul petto, appena sotto un tatuaggio precedente (come vedete dallo screen c’è anche una corona disegnata), il modello ha fatto scrivere appunto il nome della bambina. Poi, a lavoro terminato, ha mostrato il risultato sui social con uno scatto.

Non sappiamo se si tratti di un luogo casuale quello scelto da Alessandro Basciano per il tatuaggio o la presenza della corona possa in qualche modo aver inciso sul tutto e dunque, in qualche modo, potrebbero essere ricollegati.

Ma Alessandro Basciano non si è mica fermato qui! Perché oltre al nome di sua figlia, ha voluto fare un altro tatuaggio come mostrato dalla pagina Instagram del professionista a cui si è rivolto. In questo caso, però, ha scelto un luogo differente. Poco sopra l’orecchio ha deciso di farsi scrivere “Attitude”. Anche in questo caso ha mostrato poi il risultato sui propri canali ufficiali.

Il lavoro sembra aver ampiamente soddisfatto Alessandro Basciano. E chissà non possa riservarci ancora altre sorprese. Solitamente chi ha la grande passione per i tatuaggi e decide di farne diversi, poi si dice che ne vuole fare sempre di nuovi. Quale sarà dunque il prossimo che inciderà sulla pelle?

