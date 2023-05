NEWS

Redazione | 17 Maggio 2023

Il parere di Loredana Lecciso su Romina Power

Nel nuovo numero uscito oggi in edicola di Novella 2000 potrete trovare un’intervista inedita fatta a Loredana Lecciso in occasione degli imminenti 80 anni di Al Bano. La giornalista Stefania Castella l’ha interrogata sul suo rapporto con il cantante e sul ruolo di mamma. La chiacchierata si è aperta con il breve racconto di come si sono conosciuti:

“Accompagnavamo i nostri figli allo stesso istituto di suore, ero separata da poco avevo una bambina piccola e anche lui era separato. Eravamo due persone libere, con dei rapporti alle spalle, ci siamo incontrati, sono passati più di vent’anni da quel giorno”.

Nel corso degli anni si è molto parlato di Loredana Lecciso e di Romina Power, le due donne amate da Al Bano. Non poteva per questo motivo mancare una domanda a tal proposito. Le è stato chiesto se Romina ha mai influenzato la loro vita di coppia:

“Sono trascorsi tanti anni e da grande dai meno peso ai fatti che si raccontano. La verità è che sono passati 23 anni e Al Bano ed io siamo ancora una coppia. Ovviamente ingerenze terze non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi, ma se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate”.

Per quanto riguarda il matrimonio, invece, pare che non accadrà tanto presto. Per il momento Loredana Lecciso e il cantante non hanno intenzione di convolare a nozze:

“In passato è qualcosa che ho considerato, ma poi siamo andati oltre. Crediamo nel matrimonio, ma io credo più nelle intenzioni, quelle vere, noi ci scegliamo senza vincoli, ogni giorno e il matrimonio adesso non cambierebbe nulla è come se fossimo sposati da tempo”.

Per l’intervista completa vi ricordiamo che troverete il nuovo numero di Novella 2000 in edicola a partire da oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Seguiteci per molte altre news.