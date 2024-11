Nel corso della nuova puntata di Ballando con le Stelle Alan Friedman ha affermato di essere rimasto ferito da un commento di Selvaggia Lucarelli. A intervenire è però Milly Carlucci.

Le parole di Alan Friedman

Stasera su Rai 1 sta andando in onda nuova puntata di Ballando con le Stelle e poco fa a scendere in pista è stato Alan Friedman. Il giornalista tuttavia non sembrerebbe aver convinto a pieno la giuria e a dire la sua è stata anche Selvaggia Lucarelli, che esprimendo il suo pensiero ha affermato:

“Secondo me stai andando un po’ indietro. […] Oggi sei voluto rientrare negli abiti dell’inizio però non c’entri più. È come, e questa è una metafora, se fossi ingrassato e volessi rientrare in una 38. Non so dove stai andando, secondo me ti sei un po’ perso”.

A quel punto è arrivata la replica di Alan Friedman che, fraintendendo le parole di Selvaggia Lucarelli, ha ammesso di essere rimasto ferito dalle parole della giudice e ha così dichiarato: “Selvaggia ha detto che sembro ingrassato. Io ho un complesso dato che in passato ero grasso. Lo prendo come body shaming e sono ferito”. A intervenire prontamente però è stata Milly Carlucci, che ha spiegato ad Alan come quella di Selvaggia fosse solo una semplice metafora.

Friedman così, dopo aver capito le intenzioni della Lucarelli, ha spiegato: “Non capisco sempre il tuo italiano”. I due si sono così chiariti e il giornalista ha portato a casa 24 punti.