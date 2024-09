Ballando con le Stelle è ufficialmente partito! Tanti i concorrenti che quest’anno si metteranno alla prova con questa esperienza e a far parte del cast c’è anche Alan Friedman. Ma cosa sappiamo sul giornalista? Ecco le informazioni sulla sua età, la sua vita privata, la sua carriera e vediamo dove seguirlo sui social e su Instagram.

Alan Friedman età e biografia

Lui è uno dei giornalisti più noti e celebri di sempre. Ma cosa sappiamo in merito alla sua biografia? Alan Friedman è nato a New York il 30 aprile 1956. La sua età è dunque di 68 anni.

Nonostante in molti stiano cercando le informazioni circa la sua altezza e il suo peso a oggi non siamo in possesso di questi dati.

Ma quali sono le sue origini, la sua religione e il suo orientamento politico? Friedman è nato in una famiglia di origine ebraica. All’età di 16 anni si iscrive alla Università di New York e vi si laurea a soli 20 anni. In seguito frequenta la London School of Economics and Political Science e ottiene poi il master in International Economics e International Law della Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.

Ma dove abita il giornalista Friedman? Da anni vive in Toscana con la sua famiglia.

Vita privata

Pur essendo un personaggio pubblico, sulla vita privata di Alan Friedman si sa molto poco.

Il giornalista ha una moglie, Gabriella Carignani.

La coppia tuttavia è molto riservata.

Non sappiamo se i due abbiano dei figli.

Dove seguire Alan Friedman: Instagram e social

Vi chiedete se il giornalista Alan Friedman abbia un profilo social ed è presente su Instagram?

La risposta è sì.

Il concorrente di Ballando con le Stelle condivide con i fan i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera, che nel corso degli anni ha raggiunto importanti traguardi.

Carriera

Dopo aver conseguito la laurea, a soli 22 anni Alan Friedman entra alla Casa Bianca, nell’amministrazione del Presidente Jimmy Carter, dove svolge il ruolo di Presidential Management Intern. Negli anni a seguire inizia a lavorare come giornalista e diventa corrispondente del Financial Times. Nel 1987 arriva così il primo importante riconoscimento: il Premio Trento per il miglior corrispondente estero in Italia. A seguire collabora con l’International Herald Tribune, il New York Times e con il Wall Street Journal Europe.

Negli ’80 inizia anche la carriera televisiva di Alan, quando appare nelle trasmissioni Newsnight e Nightline. In seguito conduce un programma di economia in Europa. Non mancano anche apparizioni nella tv italiana, quando prende in mano le redini della rubrica settimanale Money Line insieme a Giuseppe Jacobini.

Tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, conduce il programma di economia Maastricht-Italia. Sempre nel nostro paese lo vediamo poi in Mr. Euro e ne I vostri soldi su Rai2. Presenta poi su Sky TG24 il talk Alan Friedman Show.

Nel 2014 gli viene conferito presso la Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione Italia USA. Nello stesso anno Friedman riceve per la sua attività giornalistica il Premio Pannunzio 2014.

Da ottobre 2023 conduce la trasmissione “Washington Files” in onda su San Marino Rtv e Canale 520 Sky. L’anno seguente produce il documentario “Giovanni da Verrazzano – L’uomo che scoprì New York City”.

Programmi tv e libri

Diversi sono i programmi tv nei quali abbiamo visto Alan Friedman. Questo un elenco delle sue principali trasmissioni:

Money Line, Maastricht-Italia, Mr. Euro, I vostri soldi, Alan Friedman Show, La nuova via della seta, Ammazziamo il Gattopardo: il gioco del potere, Questa non è l’America e Washington Files.

Non tutti sanno che Alan è anche un celebre scrittore e nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi libri. Queste le sue opere:

Tutto in Famiglia, Ce la farà il capitalismo italiano?, Il bivio. L’Italia a metà strada tra crisi e transizione, Ammazziamo il Gattopardo, My Way. Berlusconi si racconta a Friedman, Questa non è l’America. Le rivelazioni shock, le storie inedite e i retroscena che svelano i segreti del paese di Trump, Dieci cose da sapere sull’economia italiana, prima che sia troppo tardi, Questa non è l’Italia. Storie segrete e verità shock dietro il nuovo volto del nostro Paese e Il prezzo del futuro. Perché l’Italia rischia di sprecare l’occasione del secolo.

Alan Friedman a Ballando con le Stelle 2024

Nel 2024 Alan Friedman decide di mettersi alla prova con un’esperienza per lui del tutto nuova e inedita. Il giornalista infatti entra nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Nel corso di questa avventura Alan verrà affiancato dalla maestra Giada Lini, che nei mesi a venire seguirà tutto il suo percorso. Ma come se la caverà Friedman e come stupirà il pubblico?

Il percorso di Alan a Ballando con le Stelle

Ci siamo! Sabato 28 settembre parte ufficialmente Ballando con le Stelle 2024. Nel corso della prima puntata anche Alan Friedman scenderà in pista, dando il via al suo percorso. Ma cosa accadrà in diretta? Non resta che attendere per scoprirlo.

