Questa sera nel corso della nuova puntata di Ballando con le Stelle a scendere in pista è stato nuovamente Massimiliano Ossini. Anche stavolta però la giuria non c’è andata piano e non sono mancate diverse critiche per il conduttore, che ha sbottato.

Massimiliano Ossini non convince di nuovo la giuria

Siamo entrati nel vivo della sesta puntata di Ballando con le Stelle e siamo ormai arrivati al giro di boa. Stasera nel mentre i concorrenti ancora in gara sono scesi nuovamente in pista e come al solito non sono mancati i commenti della giuria. Poco fa a esibirsi sono stati anche Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen che si sono lanciati in un appassionante paso doble. Il conduttore tuttavia ancora una volta non ha convinto la giuria e nel corso della diretta non è mancata un’accesa discussione.

Il primo a prendere parola è stato Alberto Matano, che dando la sua opinione sulla performance, ha affermato: “L’ho trovato un po’ incredibile. La performance è stata bella ma l’intenzione non mi ha convinto”. A non trovarsi d’accordo è stata invece Rossella Erra, che ha riempito di complimenti il presentatore.

Il resto della giuria, fatta eccezione di Carolyn Smith, non sembrerebbe tuttavia aver apprezzato l’esibizione di Massimiliano Ossini, che a quel punto ha sbottato. Il conduttore infatti, senza peli sulla lingua, ha dichiarato: “I vostri voti non sono oggettivi, sono soggettivi. Non capisco perché mi demotivate sempre. Credo che dalla prima puntata io abbia fatto un percorso. Questo per me è un piacere e me lo state distruggendo. E non lo state facendo solo con me”.

Poco dopo sono così arrivati i voti della giuria e Massimiliano e Veera hanno portato a casa 31 punti. La coppia riuscirà ad accedere alla prossima puntata?