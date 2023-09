Spettacolo

Vincenzo Chianese | 20 Settembre 2023

Il duetto tra Alba Parietti e Francesco Oppini

Il grande pubblico sa bene che tra Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini c’è un legame speciale e profondo e i due sono da sempre unitissimi. Solo poche ore fa la showgirl e il commentatore sportivo sono stati ospiti a BellaMa’, programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai 2. Nel corso della chiacchierata non sono mancate le emozioni, e proprio l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 5 ha parlato di un momento difficile vissuto durante l’adolescenza, superato proprio grazie all’aiuto dei suoi genitori. Francesco ha così affermato: “Non sono mai stato infelice perché sia mia madre sia mio padre sono sempre stati attentissimi nei miei momenti di down, quello che una volta non veniva definito bullismo”.

A intervenire, replicando alle parole di Francesco Oppini, è stato anche lo stesso Pierluigi Diaco, che ha aggiunto: “Ti ho fatto questa domanda perché ho scoperto che io e te abbiamo una cosa in comune. Mi permetto di raccontare un aspetto molto personale. Ho avuto a che fare con la depressione. So che cos’è e mi ha aiutato, ovviamente oltre ai farmaci, l’ascolto di più dischi di un artista che io stimo tantissimo, Fabio Concato”.

Dopo questa forte emozione però Alba Parietti e Francesco Oppini hanno stupito il pubblico, duettando insieme sulle note di Acqua e Sale, celebre brano di Mina e Celentano. Il video della performance naturalmente ha fatto in breve il giro del web, e in molti hanno apprezzato questo splendido momento tra madre e figlio.

Madre + figlio ed esce il duetto perfetto 😍🎤 #BellaMa pic.twitter.com/GoUGT73Kjs — Rai2 (@RaiDue) September 19, 2023

Successivamente Francesco ha anche parlato del suo rapporto speciale con Alba, e ha speso per la showgirl delle bellissime parole. E voi avete apprezzato il momento? Fatecelo sapere e nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul mondo dello spettacolo, e non solo.