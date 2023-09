Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Settembre 2023

Fiorella Mannoia e la polemica

Doveva essere un grande evento con la partecipazione di varie amatissime cantanti italiane presso l’Arena di Verona il 26 settembre 2023. Eppure nella giornata di ieri è stato annunciato il rinvio al prossimo anno. A comunicarlo è stata Fiorella Mannoia stessa, la quale ha curato la direzione artistica e musicale dello show:

“Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco”.

Anche gli organizzatori hanno commentato e affermato che si sta lavorando da mesi a questo progetto e a nessuno sembrava corretto andare in scena senza Fiorella Mannoia: “La sua presenza è a tutti gli affetti imprescindibile“. Anche perché sarebbe stata protagonista di varie collaborazioni sul palco.

Ovviamente sul web è scoppiata una grandissima polemica. Alcuni utenti non credono che il motivo sia legato al malessere della Mannoia, mentre altri non riescono a credere che le artiste coinvolte non abbiamo pubblicato nulla sui loro social:

“Comunque per me un po’ assurdo che le artiste non abbiano condiviso nulla sui loro social. Se uno non segue la pagina di unanessunacentomila e non ha questo social è ancora ignaro della cancellazione dell’evento…”.

Fatto sta che, nonostante il malcontento, i biglietti rimarranno validi anche per la prossima data del 2024. Inoltre, tutti coloro che vorranno potranno richiedere il rimborso. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori news.