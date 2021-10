Alba Parietti diventa Patty Pravo, Cristiano Malgioglio tuona: “Dovrebbe denunciarla” (VIDEO)

Alba Parietti è Patty Pravo nella terza puntata di Tale e quale show

Continuano la esibizioni sempre molto attese di Alba Parietti a Tale e quale show. Ma soprattutto arrivano i siparietti con Cristano Malgioglio che sembra non apprezzare per niente le esibizioni della showgirl nel programma.

Dopo essersi calata nei panni di Damiano dei Maneskin la scorsa settimana, Alba si è messa alla prova con un’artista stratosferica: Patty Pravo.

La showgirl ha cantanto il brano Il paradiso. Ma anche questa volta la sua perfromance non è per niente piaciuta a Cristiano Malgioglio. In particolare le ha detto: “io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma non appena ho ascoltato questa esibizione. E poi, se fossi Patty Pravo, domani andrei a denunciarti”.

“Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocacarcardiogramma non appena ho ascoltato questa esibizione”#TaleEQualeShow #CristianoMalgioglio #AlbaParietti pic.twitter.com/0T5cIX6x1t — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 1, 2021

A voi è piaciuta l’esibizione?

