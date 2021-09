Alba Parietti è Damiano dei Maneskin, Malgioglio sentenzia: “Terrificante”

Alba Parietti come Damiano dei Maneskin nella seconda puntata di Tale e quale show

La prima puntata di Tale e quale show è andata e con un ottimo risultato, vincendo la serata del venerdì della scorsa settimana. Oggi, invece, la seconda puntata offre nuove imitazioni in cui si cimenteranno i concorrenti in gara. Tra loro abbiamo anche Alba Parietti che la scorsa volta ha imitato Loredana Bertè. Purtroppo non è stata perfetta e si è posizionata all’ultimo posto in classifica.

Per questa seconda puntata del programma di Carlo Conti, Alba ha dovuto imitare i Maneskin, o meglio, il cantante del gruppo rock Damiano. La showgirl è stata felicissima di questo incarico. Anche perché, prima dell’inizio del programma aveva rivelato che le sarebbe piaciuto interpretare spesso uomini, poiché si sente molto fluida in questo senso. È stata decisamente accontentata.

Ecco il video dell’esibizione preso dai social i cui la Parietti interpreta il brano Zitti e buoni direttamente da Sanremo 2021:

La giuria non è rimasta molto soddisfatta della performance, trovando anche l’assegnazione troppo difficile per la showgirl. Comunque per Loretta Goggi, invece, lei si è mossa molto bene ed è stata intonata.

E a voi è piaciuta Alba Parietti nelle vesti di Damiano dei Maneskin?

Novella 2000 © riproduzione riservata.