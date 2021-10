Lulù sbrocca in diretta per la difesa a Soleil: Alfonso Signorini interrompe il collegamento furioso (VIDEO)

Alfonso Signorini furioso con Lulù

Nella prima parte del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha voluto affrontare l’argomento “razzismo” che era sorto in settimana. Tutto era nato dalle parole di Soleil che, per interrompere un litigio in cui erano principalmente coinvolti Ainett e Samy, ha detto: “smettetela di urlare come scimmie!”.

Da qui è iniziato un grande litigio e Sigorini ha cercato di far ragionare un po’ tutti. Sono quindi intervenute le due opinioniste e Sonia Bruganelli in particolare ha difeso Soleil e le intenzioni delle sue parole. Ha quindi detto che l’ex di Uomini e donne non è razzista e il tutto andava cotestualizzato.

Da qui è successo il degereno e ad un tratto Lulù (Lucrezia Selassié) si è alzata sbroccando e urlando contro Soleil. In particolare si è arrabbiata perché il razzismo non va preso sottogamba e che dovevano portare rispetto. Così facendo, non ha permesso alle opinioniste di dire il loro pensiero.

soleil non stava neanche parlando, lulù sei di un imbarazzo impressionante, sono contenta che queste immagini parlino da sole #gfvip pic.twitter.com/YdCvrA32Nn — barbie🍒 #iostoconsoleil (@barbiektae) October 1, 2021

Alfonso Signorini si è quindi molto arrabbiato e ha deciso di interrompere il collegamento trovando quelle urla completamente fuoriluogo.

