Alba Parietti e Valeria Marini, diatriba nel dietro le quinte di Tale e Quale Show: il retroscena

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Tale e Quale Show

Alba Parietti e Valeria Marini hanno imitato due note cantanti nella puntata speciale di Tale e Quale Show dedicata a Sanremo. Nel video di presentazione, però, la Parietti ha rivelato che nel dietro le quinte hanno avuto un piccolo battibecco: ecco per quale motivo.

Cos’è successo nel backstage di Tale e Quale?

Ieri sera nello speciale di Tale e Quale Show dedicato al Festival di Sanremo si sono esibite in coppia Valeria Marini e Alba Parietti. La loro performance è stata giudicata da Cristiano Malgioglio come “disastrosa“, anche se alla fine ha fotto loro qualche complimento affermando che grazie a loro il pubblico in studio e da casa si diverte tantissimo.

Fatto sta che nel dietro le quinte della trasmissione le due colleghe hanno avuto un piccolo confronto. Questo è stato rivelato proprio dalle dirette interessate durante il video presentazione che ha anticipato l’esibizione. Ha cominciato a parlare la Parietti, la quale ha affermato che tutto è partito dalla scelta su chi avrebbe imitato Jo Squillo e chi Sabrina Salerno:

“Io sarò Jo Squillo e lei invece Sabrina Salerno. Diciamo che c’è stata una diatriba per accaparrarsi il ruolo di Sabrina perché forse era quella che aveva l’abito più sensuale. Chi è la più sensuale tra me e lei? Ma sono domande da fare?”.

A confermare la versione di Alba Parietti è stata proprio Valeria Marini, la quale ha anticipato che sarebbe stata una performance “davvero stellare” del brano sanremese ‘Siamo donne‘. Alla fine la showgirl ha ottenuto la possibilità di imitare la Salerno e ha definito la Parietti “competitiva“. Qui di seguito una parte delle sue dichiarazioni:

“Ho scelto Sabrina perché ha delle cose più simili a me a livello di fisico. Sono più sensuale io di lei? Non lo so. Questo lo lasciamo giudicare al pubblico. Lei è un po’ competitiva. Ma la sana competizione ci sta e fa l’unione e regala un’energia stellare”.

Tra le due concorrenti di Tale e Quale Show, quindi, non c’è stato nessuno scontro acceso ma solo un po’ di indecisione su chi avrebbe imitato la cantante. Voi che cosa ne avete pensato del risultato guardando la puntata?