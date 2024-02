Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Giorgia ed Emanuel Lo sono stati ospiti speciali durante una proposta di matrimonio a C’è Posta per Te. Dario ha chiamato la redazione per aiutarlo a chiedere la mano della fidanzata.

Questa sera, l’ultima storia di C’è Posta per Te, è stata una sorpresa che Dario ha voluto fare alla fidanzata. Per l’occasione sono stati chiamati Giorgia, la sua cantante preferita, ed Emanuel Lo, il suo professore di Amici preferito.

I protagonisti di questo racconto si sono conosciuti nel 2020 ed è stato un colpo di fulmine per il ragazzo. Tuttavia non le ha mai parlato fino a quando, dopo un mese, non si sono ritrovati a lavorare nello stesso bar: “La riempivo di complimenti“. Dopo tre mesi è scattato il primo bacio e un’uscita romantica a vedere le stelle. Non si riuscivano mai a staccare l’uno dall’altra.

Quando la fidanzata è entrata nello studio di C’è Posta per Te ha ascoltato le dolci parole di Dario: “Non solo ho capito cos’è l’amore, ma per me tu sei tutto. Sei la più bella del mondo e io sono fortunato ad averti al mio fianco”. Poi Maria De Filippi ha cominciato a leggere una toccante lettera, che è riuscita a commuovere anche Emanuel Lo e Giorgia:

“L’amore a casa nostra non mancherà mai. Riesco a vederci a raccontare ai nostri nipoti di come ci siamo innamorati. Il nostro futuro è un figlio bianco ma qualcosa c’è già scritto e una persona molto importante per te la sta per rivelare”.

A questo punto appare la sorella della fidanzata che rivela la scritta “mi vuoi sposare?” e subito dopo appaiono dal dietro le quinte Giorgia con Emanuel Lo. La cantante e il ballerino si siedono al suo fianco: “Una storia d’amore pazzesca“. Dopo aver scambiato due chiacchiere con gli ospiti Dario si è messo in ginocchio e la cantante ha letto le promesse di matrimonio scritte dal ragazzo.

“Tesoro, mi vuoi sposare?“, alla domanda posta dal compagno ha detto di sì poi la busta si è aperta e si sono scambiati un tenero bacio. Dario le ha messo l’anello al dito e hanno ricevuto gli auguri dall’altra coppia: “Vi lasciamo questo come regalo, leggetelo con calma“. Congratulazioni ai futuri sposi!