Nicolò Figini | 17 Febbraio 2024

Questa sera Alba Parietti e Valeria Marini si sono esibite in coppia nella rima delle puntate speciali di Tale e Quale Show dedicate a Sanremo.

Alba Parietti e Valeria Marini a Tale e Quale Show

Questa sera, dopo diverso tempo dall’annuncio ufficiale, è andata in onda la puntata speciale di Tale e Quale Show dedicata al Festival di Sanremo. Come sempre alla conduzione abbiamo visto Carlo Conti, mentre in giuria sono tornati Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e, come ospite straordinario, Pupo.

Tanti i concorrenti che si sono esibiti, tra i quali anche delle vecchie conoscenze del programma: Ilaria Mongiovì, Gilles Rocca, Scialpi e tanti altri. L’esibizione che ha fatto più divertire il pubblico da casa, però, è forse quella messa in piedi da Alba Parietti e Valeria Marini.

Le due showgirl si sono scatenate sulle note di “Siamo donne” di Jo Squillo e Sabrina Salerno. Qui sotto potete vedere il video mentre si scatenano.

“Sei pronta, baby?”



Alba Parietti e Valeria Marini hanno appena cancellato Paolantoni e Cirilli#TaleEQualeShow #TaleEQualeSanremo https://t.co/lLFU39m0bO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 17, 2024

In seguito è stato tempo di giudizi e a parlare sono stati i giurati. Cristiano Malgioglio ha criticato la loro performance, anche se alla fine ha usato anche qualche complimento:

“Ho bisogno di una pillola per la pressione. Disastrosa. Devo dire che è un numero meraviglioso, la gente da casa si deve divertire. Dobbiamo gioire con la loro voce, cosa non siete! Meravigliose e disastrose”.

Sul web, invece, sono letteralmente andati tutti i visibilio per Alba e Valeria e i commenti sono stati di apprezzamento con un tocco di ironia.

Non ci resta che attendere per capire come si piazzeranno in classifica alla fine della puntata speciale di Tale e Quale Show dedicata al Festival di Sanremo. Ricordiamo, infine, che il secondo appuntamento con la trasmissione di Carlo Conti andrà in onda anche sabato 24 febbraio con un cast di concorrenti tutto nuovo.