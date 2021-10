1 Le nozze di Federica Pellegrini

In queste ultime ore Federica Pellegrini ha annunciato che convolerà a nozze con il suo allenatore e fidanzato Matteo Giunta. Lo ha annunciato tramite un post su Instagram all’interno del quale ha scritto: “Io e te e tutto il mondo fuori. #Sì“. Nella foto, inoltre, vediamo il futuro sposo inginocchiato davanti alla nuotatrice mentre lei si china per dargli un bacio. Anche Matteo, però, ha pubblicato uno scatto di loro due mentre la futura moglie mostra l’anesso con il sorriso sul volto. In questo caso ha scritto: “Sono un ‘ragazzo’ fortunato… (Ha detto sì)“.

La notizia del loro matrimonio è stata accolta con gioia da tutti i fan e da moltissimi loro colleghi e amici. Proprio la Pellegrini, infatti, aveva annunciato in precedenza la loro relazione nel momento in cui aveva anche dato il suo addio all’attività di nuotatrice:

Se non ci fosse stato lui, probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stato un grandissimo coach ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro.

A proposito, invece, della fine della sua carriera nel nuoto Federica Pellegrini ha dichiarato:

Io sono molto contenta, è stato un bel viaggio. Anni e anni di bracciate, ma è stato bello. Me lo sono proprio goduto dall’inizio alla fine. Sono contenta anche del tempo, di essere scesa sotto l’1.56, che è il mio migliore stagionale adesso. Questa è la mia ultima finale olimpica, è il mio ultimo 200 a livello internazionale, ma è giusto così. Io tra qualche giorno farò 33 anni quindi è giusto. Penso sia anche il momento più giusto. Volevo ringraziare tutti. Quelli che mi hanno tifato in questi anni, quelli che si sono svegliati stanotte, la mia famiglia e il mio staff. Sono fiera di essere stata capitana in questi ultimi mesi, perché sono cosciente di lasciare una squadra che non è mai stata così forte. Sono contenta. Ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni.

