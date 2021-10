1 Ballando: Albano Carrisi si ritira

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle. Anche questa puntata ci ha regalato un colpo di scena importante. Dopo il caso Covid di Mietta, Albano Carrisi ha preso una decisione: il cantante si ritira momentaneamente dalla gara e ha spiegato i motivi di questa scelta.

Albano Carrisi è stato affiancato dalla ballerina Oxana Lebedew, la quale si è infortunata a ridosso dell’avvio della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Nonostante tutto, però, la danzatrice ha voluto comunque accompagnare il cantante sul palco, compromettendo così il problema fisico. Da qui la scelta dell’artista di fare un passo indietro e annunciare così il ritiro momentaneo dal programma. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Questa cosa l’avevo paventata ed alla mia ballerina gliel’ho detto poco fa, ma è giusto dirlo: io vorrei che lei [la sua ballerina, ndr] andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei”

Dopo Albano Carrisi a intervenire è stata anche Oxana Lebedew, che ci ha tenuto a fare dei doverosi ringraziamenti:

“Io voglio ringraziare la grande famiglia di Ballando con le Stelle che mi ha fatto sentire a casa, grazie davvero ad ogni singola persona. Vi amo e mi dispiace per ciò che è successo al mio piede”.

Apprese queste parole anche Milly Carlucci ha avuto qualcosa da dire ad Albano Carrisi e alla ballerina Oxana Lebedew. Andiamo a leggere le dichiarazioni della conduttrice…