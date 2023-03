Alberto De Pisis svela perché non parla mai del padre e del fratello

NEWS

Andrea Sanna | 21 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Alberto De Pisis

Questa sera al Grande Fratello Vip 7 abbiamo vissuto davvero grandi emozioni. Non solo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, ma anche l’arrivo in finale di Giaele De Donà. Tra gli altri momenti ad attirare l’attenzione anche quello dedicato ad Alberto De Pisis.

Il ragazzo si è sempre contraddistinto nella Casa ed è stato meno litigioso rispetto ad altri protagonisti del reality show. Un carattere singolare il suo, poche parole misurate, anche sulla sua vita privata. Di questo si è parlato, quando Alberto De Pisis è stato richiamato a fare la sua linea della vita.

Qui il vippone ha avuto modo di raccontare non solo la separazione dolorosa da parte dei suoi genitori e gli episodi di bullismo che da sempre l’hanno segnato, ma anche del rapporto complesso con suo padre e suo fratello. Alberto ha dichiarato di sentirsi come un guerriero e si è sentito il dovere di chiedere scusa a suo papà per non essere stato un buon figlio.

Alfonso Signorini ha voluto mettere in chiaro il perché Alberto De Pisis non ha mai ricevuto sorprese. I suoi familiari (eccetto sua madre) non vogliono essere coinvolti. A riguardo il vippone ha spiegato:

“Io come ho detto prima non parlo mai di mio padre perché è una persona riservata e lo voglio tutelare. La mia scelta di fare il GF? Ho 33 anni e sono abbastanza grande, ma voglio tutelarlo”. E ancora Alberto De Pisis ha detto:

“Anche con mio fratello ho sempre avuto un rapporto complicato, forse per divergenza caratteriale. Eravamo diversi già da bambini. Quanto vissuto qui mi ha fatto capire gli errori commessi. Uscito di qui vorrei recuperare i rapporti con mio fratello”, ha svelato Alberto questa sera.

La linea della vita ci ha permesso di conoscere Alberto più nel profondo: ci ha raccontato cosa lo ha reso felice, cosa lo ha segnato, come è diventato la persona che è oggi. #GFVIP pic.twitter.com/MKtWJy3mNt — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

