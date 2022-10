Chi è Alberto De Pisis? Età, altezza e Instagram

Conosciamo tutto su Alberto De Pisis, dalla biografia alla vita privata, le sue storie, perché è famoso, i suoi profili social e Instagram.

Chi è Alberto De Pisis

Nome e cognome: Alberto De Pisis

Data di nascita: giugno 1990

Luogo di nascita: Milano

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: lavora nel settore della comunicazione

Fidanzato: Alberto è single

Figli: Alberto non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @alberto_depisis

Alberto De Pisis età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Alberto De Pisis partendo dalla sua biografia, quindi quanti anni ha, di dov’è e la sua famiglia. Alberto è nato a Milano nel giugno del 1990. Ha quindi 32 anni di età ed è del segno zodiacale dei gemelli. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Purtroppo della sua famiglia non abbiamo notizie e nemmeno del suo percorso scolastico.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, possiamo dirvi che Alberto De Pisis è single. Ma il suo passato amoroso è decisamente molto noto. Alberto è stato infatti fidanzato con la modella Taylor Mega. Poco dopo la fine della loro relazione, lui ha dichiarato di essere gay.

Riguardo il suo rapporto con Megan disse: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita.”

Nonostante Alberto non appartenga al mondo dello spettacolo, ha molte conoscenze tra i vip. Infatti tantissimi volti noti partecipano alle sue feste di compleanno.

In tanti vedono in lui una somiglianza con Tommaso Zorzi. Lui si è definito suo amico, ma profondamente diverso.

Dove seguire Alberto De Pisis: Instagram e social

Passiamo adesso ai social di Alberto De Pisis e dove seguirlo, quindi. Vi segnaliamo sicuramente il suo profilo Instagram che ha oltre 40 mila follower.

Il profilo è ricco di selfie e scatti professionali in cui mostra anche le sue passioni.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di De Pisis, non appartiene come detto al mondo dello spettacolo. Ma allora che lavora fa? Sappiamo che lavora nel settore della comunicazione ed è esperto di gossip.

La sua notorietà è dovuta alle tante amicizie vip e alla sua storia con Taylor Mega, come precedentemente detto.

Inoltre è sbarcato in TV come ospite dei salotti di Barbara D’Urso. In particolare è stato invitato, insieme all’amica Soleil Sorge, a parlare della vicenda che ha coinvolto Marco Ferrero (in arte Iconize ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi). In questa circostanza lui e Soleil smascherarono la finta aggressione omofoba che aveva ricevuto l’influencer.

Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip 7

Nel 2022 Alberto De Pisis è uno ei concorrenti del GF Vip 7. In questa nuova edizione troviamo sempre alla conduzione Alfonso Signorini. Per le opinioniste è stata confermata Sonia Bruganelli, mentre la nuova arrivata è Orietta Berti.

I concorrenti del GF Vip 7

Ecco tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi

Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi

Gegia

Ginevra Lamborghini – SQUALIFICATA

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso – RITIRATA

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich

Alberto De Pisis

Amaurys Perez

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi

Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria

George Ciupilan

Giovanni Ciacci – ELIMINATO

Luca Salatino

Marco Bellavia – RITIRATO

Il percorso di Alberto De Pisis al GF Vip 7

La nuova esperienza di Alberto come concorrente del Grande Fratello Vip 7 inizia con la prima puntata in onda lunedì 19 settembre 2022.

1° e 2° settimana: Nei primi giorni dentro la casa Alberto ha più volte difeso l’amica Soleil Sorge dagli attacchi da parte di Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. Inoltre ha confessato il suo interesse per il coinquilino Luca Salatino. Alberto è uscito dalla Casa a causa delle elezioni, per poter raggiungere il comune di residenza. Torna in casa il 29 settembre.

Ha avuto modo di confrontarsi con i vipponi e ha avuto qualche battibecco con Ciacci e Charlie.

3° settimana: Alberto ha manifestato il suo interesse per Edoardo, il quale però continua a non far capire a pieno da chi sia realmente incuriosito. Sebbene continui a spingere su Antonella, poco convinta da lui, Donnamaria continua ad avvicinarsi a De Pisis e durante un aperitivo gli ha dato un innocuo bacio. Dopo però, quando Edoardo ha chiesto consigli a Daniele su come approcciare ad Antonella sotto gli occhi di Alberto, quest’ultimo ci è rimasto male. Alcuni vipponi l’hanno messo in guardia. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.