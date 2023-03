NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

GF Vip 7: Giaele è la finalista

Quarantesimo appuntamento questa sera con il GF Vip 7. Una settimana particolarmente intensa quella vissuta dai vipponi, che hanno assistito alla squalifica di Daniele Dal Moro. Un duro colpo per lui, ma anche per i concorrenti. Di questo e molto altro si è parlato durante la puntata.

Nel mentre questa sera abbiamo scoperto anche chi tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon è la terza finalista di questa edizione del GF Vip 7. In un modo o nell’altro tutte e quattro sono state grandi concorrenti e hanno regalato emozioni al programma e al pubblico da casa. Ma chi ha avuto la meglio?

Alfonso Signorini appena ricevuta la busta ha svelato subito il responso, creando come accade spesso in questi caso la giusta suspence. Con un risultato davvero inatteso. Partiamo con il dire che la prima a salvarsi al GF Vip 7 è stata Nikita. Sono rimaste quindi in gioco ancora Antonella, Giaele e Milena. A salvarsi ancora è stata Giaele. A restare Antonella e Milena. E a dover abbandonare il programma è stata la Fiordelisi, con grande sorpresa da parte di tutti.

Passiamo dunque a quelle che sono invece le percentuali di voto al GF Vip 7, per capire qual è stato il gradimento del pubblico questa volta. A comandare la classifica è Giaele con il 48,2% di voti. Al secondo posto Nikita con il 24,7%, seguita da Milena che ha raggiunto il 19%. A chiudere Antonella con l’8,1%. Se a lasciare la Casa è stata Antonella, dall’altra Giaele ha ricevuto una bella notizia.

Siete d’accordo con questo risultato e siete felici di sapere che Giaele è la terza finalista del reality show di Canale 5? Diteci come sempre la vostra nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi nemmeno una news e curiosità sul GF Vip 7!