NEWS

Nicolò Figini | 17 Agosto 2023

La rivelazione di Alberto Matano

Alberto Matano, amato conduttore de La Vita in Diretta, ha sempre mantenuto un certo riserbo in merito alla propria vita privata. Dopo molti anni in TV ha deciso di fare coming out pubblicamente presentando, e in seguito sposando, il suo compagno Riccardo. I due hanno una relazione da ormai 15 anni e lo scorso anno hanno deciso di convolare a nozze:

“Non ho mai voluto raccontare le mie cose, al di là di compagna o compagno, sono sempre stato molto discreto fin quando ho potuto, considerando il lavoro che faccio. Penso che un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta ‘il’ Tg, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita”.

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, poi, Alberto Matano ha fatto una rivelazione inaspettata per quanto riguarda il giorno del suo matrimonio.

Le nozze si sono celebrate a distanza di anni dall’incontro con il partner grazie a Mara Venier. Tutti e tre, infatti, erano a cena insieme quando a un certo punto la conduttrice di Domenica In ha domandato cosa stessero aspettando a sposarsi:

“Una sera a cena ha cominciato a dirci: ‘Ma cosa aspettate a sposarvi?’. Riccardo ha preso il telefono e ha iniziato a cercare una data. È cominciata la corsa contro il tempo per organizzare tutto in un mese e mezzo. La ringrazio ancora perché è stato il clic che mancava per portarci a questo passo“.

A seguito dell’intervista, che è stata riportata anche da siti come Leggo, Mara Venier ha condiviso queste dichiarazioni sul suo profilo Instagram. Un chiaro segnale della grande amicizia che li lega. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.