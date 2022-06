Alberto Matano ha sposato il compagno Riccardo Mannino (VIDEO)

Le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino

Oggi, sabato 11 giugno, nel tardo pomeriggio si sono tenute le nozze del giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano con il compagno Riccardo Mannino, avvocato cassazionista. La cerimonia si è tenuta ai Castelli Romani nel resort dello chef Antonello Colonna. L’annuncio delle nozze era avvenuto a febbraio di quest’anno, quando il giornalista aveva parlaro per la prima volta del suo compagno.

Tantissimi gli ospiti presenti, da colleghi della TV e del giornalismo ad amici più o meno conosciuti. Grande presenza è sicuramente quella di Mara Venier che è stata scelta dagli sposi proprio per officiare l’unione. A raccontarlo era stato proprio Matano durante una delle ultime puntate della stagione de La Vita in Diretta. Una vera gioia per la nota presentatrice Rai.

Ed è grazie alla conduttrice di Domenica In che abbiamo le prime immagini della cerimonia. Attraverso le storie sul suo profilo Instagram, la famosa “zia” d’Italia ha messo alcuni video e foto. Ha mostrato ai suoi follower e non solo i momenti prima dell’arrivo degli sposi. E successivamente ha caricato alcuni contenuti a matrimonio avvenuto, tra cui anche una foto con Alberto Matano. Possiamo quindi notare tanti volti noti tra gli invita e la splendida location scelta per la celebrazione.

Questo un breve video girato poco dopo l’officializzazione dell’unione civile in cui si vede anche il Sindaco.

Il matrimonio di Alberto Matano con il compagno Riccardo Mannino pic.twitter.com/NBAjbPItIv — disagiotv (@disagio_tv) June 11, 2022

Mentre questa è una foto in cui Alberto Matano è in compagnia di Mara Venier e di Andrea Sannino, artista che ha cantanto durante la cerimonia.

Per quanto riguarda il menù, è totalmente top secret e una sorpresa anche per gli sposi. A pensarci sarà ovviamente lo chef Antonello Colonna, che ha cucinato anche per la Regina Elisabetta. Ma a lui è stata data carta bianca proprio dagli sposi.

