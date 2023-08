NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Michelle Hunziker

Lo spoiler di Michelle Hunziker

Dopo essersi goduta le vacanze Michelle Hunziker è già tornata a lavorare! La conduttrice non ha perso tempo e da stacanovista qual è ha ben deciso di rimettersi all’opera. I giorni di relax in Sardegna in compagnia delle persone a lei care, le hanno dato la giusta carica per ricominciare.

Michelle Hunziker su Instagram aveva informato i fan di essere in viaggio verso Monaco per un prossimo lavoro ancora top secret. Parole che hanno suscitato la curiosità dei suoi follower, curiosi di capire cosa stia preparando davvero. E da qui è giunto un nuovo spoiler nella giornata odierna.

Un altro piccolo tassello importante che arricchisce così gli indizi su ciò che andrà a fare. La conduttrice ha parlato di “progetto musicale”, aggiungendo un enorme “Coming soon…”. Ma cosa avrà voluto dirci? Per ora abbiamo pochi indizi.

Michelle Hunziker nel video che ha pubblicato indossa un bel completo giallo senape. Si trova in piedi davanti a un microfono, all’interno di quello che sembra essere a tutti gli effetti uno studio di registrazione. Indossa delle cuffie e legge qualcosa in un foglio. Ciò che colpisce è che la presentatrice sta cantando qualcosa, ma non sappiamo esattamente di cosa si tratta. Concentrata e determinata Michelle sta realizzando qualcosa di nuovo per il proprio pubblico.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Ancora non abbiamo informazioni su ciò che potrebbe essere la trasmissione in cui sarà coinvolta Michelle Hunziker o se si tratta di qualcosa di diverso. In ogni caso ha incuriosito i suoi fan che ora si stanno divertendo, attraverso questi indizi, a capire cosa succederà nel futuro lavorativo della conduttrice.

Unica cosa certa, al momento, è che Michelle Hunziker tornerà in TV con Michelle Impossible. Il programma è stato ufficialmente confermato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024. Vedremo dunque cosa arriverà ancora per lei!