Alberto Mezzetti: ‘Sogno di partecipare all’Isola dei Famosi’

Ospite di In palestra con l’influencer, l’ex vincitore del Grande Fratello 2018 Alberto Mezzetti confida di sognare l’Isola dei Famosi.

Alberto Mezzetti ha inaugurato il programma In palestra con l’influencer, condotto su Youtube e Instagram da Alberto alias l’Educatore influencer. L’ex vincitore del Grande Fratello 15, conosciuto anche come il Tarzan di Viterbo, è rimasto celebre per aver portato in TV l’amata nonna. Con lei, all’interno di Pomeriggio Cinque, si è prestato a diversi servizi ancora nella memoria dei telespettatori. Oggi però Alberto Mezzetti ripercorre le tappe fondamentali della sua “vita televisiva”, dalla vittoria del GF fino al sogno di partecipare all’Isola dei Famosi.

“Io non ho fatto il casting per poter partecipare al Grande Fratello e questa cosa l’ho sottolineata già altre volte per spiegare che è possibile fare reality anche senza tante conoscenze. Io ero a casa e, un giorno, degli scout mi hanno scritto su FB, chiedendomi di fare un video provino. Il giorno dopo mi hanno ricontattato, fissandomi un appuntamento a Roma per un colloquio conoscitivo. È cominciato tutto così… Nella casa ho dato più volte prova di voler rimanere dentro, ho superato sette nomination e non sono mai uscito, neppure in finale, quando già erano stati scelti gli altri finalisti ed io ero in nomination con Veronica. La sofferenza è il pegno che si paga per arrivare, aiuta”.

Da un reality all’altro, il vincitore del GF 15 confessa il suo grande desiderio di approdare all’Isola dei Famosi.

“Il mio sogno è fare l’Isola dei Famosi. Ho partecipato al GF solo per diventare famoso e partecipare all’Isola, dato che possono parteciparvi solo personaggi popolari”.

Alberto Mezzetti: la moda, Londra e un consiglio agli aspiranti modelli

Dalla moda alla televisione fino alla musica, la carriera di Alberto Mezzetti è iniziata sulle passerelle di Londra quando aveva solo vent’anni, passando per Barcellona e Milano.

“A 22 anni mi hanno proposto di fare il modello a Londra, e sono partito. Voglio dare un consiglio ai giovani che desiderano lavorare nella moda: quello di non dare soldi a nessuno perché se un’agenzia è interessata investe sui ragazzi validi, fa strategie e progetti e non chiede denaro. Io a Londra ho iniziato con un semplice book e poi, dopo un anno di esperienza nella capitale inglese, sono approdato a Barcellona e alla fine sono tornato a Milano dove ho aperto un negozio di abbigliamento. Sono un imprenditore commerciale, e ho scritto anche una canzone che parla di cultura musicale”.

Potete dare uno sguardo all’intera intervista consultando il link diretto alla prima puntata di In palestra con l’influencer su Facebook al profilo Alla ricerca di Alberto oppure su Instagram al profilo Alberto l’educatore influencer.

a cura di Stefano Di Capua

Novella 2000 © riproduzione riservata.