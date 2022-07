L’annuncio di Alberto Urso

“Quante cose devo dirvi…presto”, ha scritto solo cinque giorno fa Alberto Urso prima di festeggiare il su 25esimo compleanno. Il vincitore di Amici 18, che ora si trova a Los Angeles, lo scorso maggio ha dovuto annunciare a malincuore la cancellazione dei suoi prossimi impegni musicali, spiegando le importanti novità in arrivo:

«Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…So che vi renderà orgogliosi!! Mi dispiace ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! Rimanete connessi. Manca davvero poco! Vi voglio bene!». Il messaggio di Alberto Urso si concludeva con la richiesta ai fan di chiedere il rimborso per i biglietti acquistati.

Non si era sbilanciato troppo il cantante lirico, che solo nelle scorse ore è finalmente uscito allo scoperto. Sul suo account ufficiale ha dato la bellissima notizia ai suoi fan. A partire da questo momento, infatti, Alberto Urso non sarà più solista come lo abbiamo sempre conosciuto, ma farà parte di un gruppo internazionale:

«Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, “The Tenors”! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!».

Ha concluso Alberto Urso, particolarmente entusiasta. Anche la band ci ha tenuto a dargli il suo personale benvenuto…

I The Tenors accolgono Alberto

Non solo Alberto Urso ci ha tenuto a dare questa meravigliosa notizia. Anche i suoi nuovi compagni di viaggio ha voluto fare un annuncio sui propri canali social. Ogni membro della band ha scritto un pensiero per il tenore e non è mancato anche un messaggio ufficiale sulla pagina del gruppo.

Così i The Tenors ci hanno tenuto a dare le dovute spiegazioni, prima di dare il benvenuto ad Alberto Urso: «Come ben sapete, il viaggio di Fraser con i Tenors si concluderà questo venerdì con l’uscita di “Best Of Our Lives”, seguita dall’opportunità di salutarlo dal vivo in concerto il 5 agosto», si legge nel comunicato.

Scorrendo nella lettura della nota ufficiale, i The Tenors hanno accolto con grande gioia non solo Alberto Urso, ma anche il cantante canadese Mark Masri:

«Vi starete chiedendo: “Che cosa c’è dopo?”. Beh, siamo entusiasti di dare il benvenuto a due artisti straordinari che si uniranno ai Tenors: il canadese Mark Masri e il siciliano Alberto Urso! Iscrivetevi e seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi annunci! Siamo così grati di avervi come parte del prossimo capitolo dei The Tenors».

Dopo questa bellissima notizia in tanti si sono congratulati con Alberto Urso: da Giordana Angi a Giulia Stabile per passare a Raffaella Mennoia (e non solo). I fan sembrano esserne entusiasti! Novella2000.it manda un caloroso in bocca al lupo ad Alberto e ai suoi nuovi compagni di viaggio.

