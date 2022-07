1 I nuovi retroscena sulla rottura tra Ilary Blasi e Totti

Nelle ultime settimane non si è parlato altro che della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, e numerosi sono i pettegolezzi emersi. Secondo le dicerie l’ex Capitano della Roma avrebbe trovato sul cellulare di sua moglie alcuni “messaggi compromettenti”, e diversi sono stati i flirt che sono stati attributi alla conduttrice. Adesso però a fare chiarezza ci ha pensato il settimanale Chi, che sembrerebbe rettificare quanto comunicato in precedenza. Pare infatti, secondo quello che riportano fonti vicine alla coppia, che la Blasi non avrebbe alcun uomo misterioso, e che Totti non abbia trovato alcun messaggio sul telefono della presentatrice. Questo quanto si legge sulla rivista e quanto riporta anche Isa&Chia:

“Persone vicine alla coppia negano che sia colpa di alcuni messaggini captati da Totti sul telefono di Ilary, associati alle voci di un uomo misterioso a Milano. Secondo queste fonti, nonostante i sodali di Totti siano convinti del contrario, non esisterebbero né i messaggini che avrebbero indispettito Totti, né l’uomo misterioso. E confermano le voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle”.

Ma non solo. Come se non bastasse infatti sempre grazie al settimanale Chi sono emersi nuovi dettagli sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti che sembrerebbero scagionare la conduttrice. La rivista ha infatti fatto luce sul legame nato tra il calciatore e Noemi Bocchi, svelando quello che sarebbe accaduto. Ecco cosa si legge a riguardo:

“Lei e Totti si conoscono ad agosto del 2021 a un torneo di padel. Lei lo confessa agli amici, cercando di capire le intenzioni del Capitano. A settembre inizia la frequentazione, ma il segreto viene ben custodito dagli amici e, forse, dall’intera città, che tutto perdona ai propri eroi. E questo nonostante Totti porti Noemi negli stessi luoghi dove era stato con Ilary”.

Quando però lo scorso febbraio Dagospia ha lanciato la bomba, Ilary Blasi, sempre stando a quanto riportato, avrebbe chiesto spiegazioni a Totti, che a quel punto avrebbe mentito. Andiamo a scoprire quello che sarebbe accaduto.