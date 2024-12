“Dopo di te solo rimpianti”, così Alda D’Eusanio ha elogiato Simona Ventura e i suoi programmi TV. Ecco qual è stata la reazione della presentatrice durante la puntata di Citofonare Rai 2.

Alda D’Eusanio elogia Simona Ventura

Durante questa domenica dell’Immacolata su Rai 2 è tornato il consueto appuntamento con Citofonare Rai 2, trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego. Tra gli ospiti in studio anche Alda D’Eusanio, che si è resa protagonista di un momento molto chiacchierata tra gli utenti di X e non solo. Ma cosa è accaduto nello specifico? Vediamolo insieme.

La scena si è verificata nel momento in cui è andato in onda un filmato in cui sono stati ripresi alcuni dei momenti della carriera di Alda D’Eusanio. Lei non aveva riconosciuto che a imitare Gigi Marzullo era in realtà Maurizio Crozza. Così Simona Ventura ha ricordato alla collega tutte le volte che è stata ospite a Quelli che il calcio, dove spesso si verificavano questi siparietti:

“TI ricordi che eri venuta in trasmissione e c’era Crozza che imitava Marzullo?”, ha domandato la Ventura. Ed è così che Alda D’Eusanio ha confermato: “E certo che mi ricordo”, per poi dire una frase ben precisa:

“Che brava che eri Simona a Quelli che il calcio. Fatto da te era bellissimo”, ha detto Alda. Simona Ventura ha ammesso che negli 11 anni di trasmissione condotti da lei sono stati davvero molto piacevoli. Ma Alda D’Eusanio ha voluto aggiungere anche un altro dettaglio: “Come L’Isola dei Famosi fatta da te… Dopo di te solo rimpianti”, ha detto senza peli sulla lingua.

La frase pronunciata da Alda D’Eusanio ha scatenato le risate di Simona Ventura, che ha ringraziato, e Paola Perego, che hanno poi cambiato argomento per concentrarsi su altro. Il momento è stato chiaramente motivo di battute e ironia anche sui social.