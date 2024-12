I fan di Shaila e Lorenzo del Grande Fratello non hanno preso benissimo la mossa di Helena di portare Spolverato in Tugurio. Così hanno deciso di farsi sentire sui social con una sorta di protesta contro il programma.

Grande Fratello, fan Shailenzo in rivolta

Il sabato sera nella Casa del Grande Fratello è stato stravolto da una scelta presa dal programma, che ha coinvolto Helena da una parte e Shaila e Lorenzo dall’altra. Ma partiamo per ordine e facciamo chiarezza, perché l’accaduto ha provocato la reazione da parte del fandom degli Shailenzo, che sui social si sta facendo sentire.

Tutto è cominciato quando il GF ha chiesto a Jessica e Stefano di rispondere sinceramente alla domanda: chi non vorresti seduto a questo tavolo? Il nome è stato scritto sotto un sottopiatto, che ha visto Helena e Amanda come più votate. La questione ha ovviamente scaturito delle discussioni, ma le due hanno avuto un compito: scegliere chi portare con loro in Tugurio.

Inizialmente Amanda ed Helena erano concordi su Shaila e Lorenzo ma all’ultimo la prima ha scelto invece Mariavittoria, mentre la modella brasiliana è stata fedele al nome di Lorenzo. Ciò ha suscitato non poco scompiglio nella Casa del Grande Fratello. Si è verificata una grossa lite, con pareri discordanti da parte degli altri inquilini. Come detto anche i fan di Shaila e Lorenzo non hanno preso benissimo tale decisione e sui social si stanno facendo sentire.

I supporter della coppia, che si è ritrovata dopo un brusco distaccamento nei giorni scorsi, hanno pubblicato un messaggio condiviso, in cui si sono dissociati con la scelta di mandare Lorenzo in Tugurio, dandone una motivazione:

“Le condizioni psicologiche vissute all’interno del Tugurio per 10 giorni, hanno portato Lorenzo a una forte difficoltà emotiva”. E ora dopo appena 5 giorni dal suo rientro nella Casa del Grande Fratello è costretto a farvi ritorno.

Il messaggio dei fan Shailenzo di Shaila e Lorenzo del Grande Fratello

I fan della coppia si sono lamentati anche dei mancati festeggiamenti, come avvengono di solito, per il compleanno di un concorrente e privato Lorenzo anche alla celebrazione dell’8 dicembre con tutti i suoi compagni. Come agire allora? A quanto pare i supporter hanno deciso di non prestarsi al gioco del Grande Fratello. Eviteranno quindi di guardare la diretta e la puntata di lunedì, così come il mancato utilizzo di hashtag. Pensano con questa scelta di poter fare la differenza.

Cosa accadrà ora al Grande Fratello?