Alda D’Eusanio querelata da Adriano Aragozzini per via delle sue illazioni

1 Adriano Aragozzini querela Alda D’Eusanio

Non sono state settimane semplici per Alda D’Eusanio. Come sappiamo la giornalista nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5, durata solo una settimana, ha fatto gravi illazioni su alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Dopo aver lanciato gravissime accuse su Laura Pausini e sul suo compagno Paolo Carta, per le quali si è già ampiamente scusata, la D’Eusanio è stata squalificata dal gioco. Tuttavia poco prima dell’espulsione ha rilasciato anche pesanti affermazioni anche su Adriano Aragozzini, noto produttore musicale. Queste le sue forti dichiarazioni, dalle quali noi di Novella 2000 ci dissociamo completamente:

“Mia Martini ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo. […] Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini”.

A quel punto lo stesso Adriano Aragozzini è stato costretto ad intervenire, querelando così Alda D’Eusanio. Stando a quello che riportano i nostri amici di TvBlog, sembrerebbe che il produttore abbia chiesto alla giornalista un milione di euro di risarcimento, per via delle sue gravissime illazioni. Aragozzini tuttavia, sempre come fa sapere TvBlog, devolverà la somma in beneficenza. Ecco quanto si legge sul portale:

“Adriano Aragozzini ha presentato denuncia-querela per “gravissima calunnia” nei confronti di Alda D’Eusanio che al GF Vip l’aveva definito un delinquente. La richiesta di danni è di un milione di euro (che devolverà in beneficenza)”.

Nel mentre già qualche giorno fa Adriano Aragozzini aveva presentato una lettera a Dagospia in cui parlava dopo le pesanti illazioni di Alda D’Eusanio. Rivediamo le sue parole.