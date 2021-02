1 Le parole di Alda D’Eusanio

Solo poche ore fa con un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato la squalifica immediata di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip 5. Dopo aver usato la N Word, e a seguito delle gravissime accuse verso Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta, gli autori hanno deciso di prendere un provvedimento serio verso la giornalista, che così ha già lasciato la casa di Cinecittà. Nel mentre proprio poco prima dell’espulsione la cantante romagnola aveva annunciato azioni legali verso Alda, con un comunicato stampa diramato sui suoi canali ufficiali.

Tuttavia sembrerebbe che prima della squalifica dal Grande Fratello Vip 5 Alda D’Eusanio abbia commesso un altro gravissimo errore. Come riporta Biccy infatti, pare che la giornalista abbia accusato pesantemente un altro personaggio noto: Adriano Aragozzini, noto produttore musicale. Tutto sarebbe iniziato quando la D’Eusanio ha parlato della grande Mia Martini, che come in molti sapranno in passato ha collaborato proprio con Aragozzini. A quel punto Alda, sempre come ci svela Biccy, avrebbe accusato proprio il produttore, spendendo per lui dichiarazioni pesanti e gravissime. Queste le sue parole:

“Mia Martini ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo. […] Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini”.

Ancora una volta noi di Novella 2000 ci dissociamo totalmente dalle pesanti accuse di Alda D’Eusanio verso Adriano Aragozzini, e come sempre ci rendiamo del tutto disponibili nel caso in cui il produttore volesse rilasciare delle dichiarazioni ufficiali in merito a quanto accaduto.