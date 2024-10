Ospite a La Volta Buona, Alda D’Eusanio ha commentato la rottura tra Gigi Buffon e Alena Seredova. A seguito delle dichiarazioni della giornalista però Caterina Balivo si dissocia.

Le parole di Alda D’Eusanio

Nelle ultime ore a tornare al centro della polemica è stata Alda D’Eusanio. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando lo scorso lunedì la giornalista è stata ospite a La Volta Buona. Nel corso della diretta del programma di Caterina Balivo a un tratto si è parlato delle nozze tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, che qualche giorno fa si sono uniti in matrimonio dopo ben 11 di amore. A quel punto è stata menzionata anche Alena Seredova, ex moglie del portiere, e così a dire la sua è stata proprio la D’Eusanio, che spiegando il suo punto di vista ha dichiarato:

“Quando la coppia scoppia la colpa è di tutti e due non è mai di uno solo. Se Buffon si era stancato, vuol dire che la Seredova aveva le sue colpe e responsabilità. Se uno si innamora di un’altra vuol dire che non è più innamorato della persona con cui sta. Può darsi che la persona interessata si sia talmente appantofolata… Mandare avanti i figli e la famiglia non ti deve fare dimenticare di essere una donna, che sei femmina e che quindi hai un marito che va curato. Se tuo marito va con un’altra hai delle responsabilità”.

Le dichiarazioni di Alda D’Eusanio tuttavia hanno sollevato un polverone. Immediatamente infatti sia gli ospiti che la stessa Caterina Balivo si sono trovati in disaccordo con la giornalista e proprio la conduttrice ha affermato prontamente: “Scusami Alda, ma no. La fedeltà deve essere un valore in una coppia. Mi devo dissociare da quello che tu dici”.

Anche sui social nel mentre non sono mancate alcune critiche ad Alda, che è finita così al centro della polemica.